Los detalles de su vida para este perfil pasaron a un segundo plano por un debate revelador. El congresista Alejandro Muñante fue quien autorizó el ingreso de un camión con un letrero con el logo de la OEA en que se leía: “A la mujer la define la biología, no la ideología”.

¿Considera que fue un mensaje de odio el que llevó al Parlamento?

No. Nosotros respetamos que alguien se considere del sexo que quiera. Lo que no vamos a permitir es que se imponga un estilo de vida como verdad.

No se le impone, menos a usted, que es hombre.

No, no me van a convertir en algo que no quiero ser, pero cuando una persona dice ‘soy mujer’ siendo hombre, a mí me obligaría a tratarlo como mujer.

¿Y por qué no puede ser tolerante con lo que otra persona decida?

Que tenga su propia libertad, pero yo tengo derecho a disentir.

Pero, así como es usted libre, que sea libre el otro también, ¿o no?

No. Lo que estoy haciendo es poner en el debate un conocimiento que nadie podría decir que es falso. ¿O es falso que es la biología la que determina las diferencias entre hombres y mujeres?

¿Tiene entre su familia o amigos personas homosexuales o transexuales?

Sí. Y ellos entienden que no me estoy metiendo en su vida, sino que represento a un sector de la población que no quiere que esa libertad nos restrinja un derecho humano como la libertad de pensamiento o de expresión.

Pero son ustedes los que estarían restringiendo la libertad de otras personas.

No, para nada. Existen, son una realidad y no pedimos que se criminalice ni se persiga. Lo que pedimos es que se respete a los que no pensamos igual. Te lo pongo de otra forma: una persona puede creerse una paloma, pero no tiene derecho a que el resto le compre el alpiste.

¿Y qué estaría comprándoles usted a ellos?

Es que se sabe que hay una disposición del Ministerio de Salud para que estas personas reciban hormonas con el dinero de todos los peruanos y eso no se nos consultó, pero es una política de Estado.

¿No cree que se trata de su salud mental y física?

Pero estar bien no significa usar dinero público para hormonas.

Entonces, ¿es un tema de presupuesto?

Esta allí el tema de la libertad. ¿Por qué con tu dinero debería sustentarse las hormonas?

Entonces, ¿tiene más derecho a la salud y a la vida un reo que un transexual?

Bueno, allí tiene que ver directamente con la subsistencia del reo, que no puede salir a la calle a trabajar. Hay otras alternativas, por ejemplo, la entidad privada podría hacerse cargo de eso.

Pero si son personas que pagan impuestos y tienen derecho a la salud...

Porque los impuestos deben destinarse a solventar las necesidades básicas de la población, a lo importante. Si una persona se mutila una parte sana del cuerpo, no necesariamente tiene un problema de salud. No vamos a pagarle la operación de la nariz a una mujer que no le gusta la forma de su nariz.

Una de esas discusiones que nunca termina.

DE ICA A LIMA

Cuenta Muñante que mientras su madre trabajaba en el campo, él cuidaba de su hermana menor, con quien iba y volvía del colegio. En la tarde, jugaban en el barrio bajo la mirada y solidaridad de los vecinos, y en la noche todo estaba listo para recibir a mamá en casa y que pueda descansar.

“Era cercana, aunque con carácter fuerte… nos corregía a la antigua, con correa y con cincho, pero tampoco nos golpeaba de forma abrumadora o exagerada”, dice a la vez que describe su niñez como feliz y completa. Su padre, militar, no creció a su lado y, sin embargo, tras reclamarle el abandono, hoy han solucionado sus diferencias y tienen una buena relación. Viajó a Lima a estudiar Derecho. Se casó con la madre de sus hijas, también abogada, y se unió al movimiento Con Mis Hijos No Te Metas. Lo demás es historia conocida.

Es el tercer vicepresidente del Congreso representando a Renovación Popular, y acaba de superar una moción de vacancia –52 votos a favor y 59 en contra–, por haber supuestamente fomentado un mensaje de odio dentro del Legislativo y con el logo de la OEA.

CHISPAZOS

¿Cómo ve el futuro de Pedro Castillo?

Yo veo un futuro muy incierto y creo que el presidente Castillo se juega sus últimas fichas. Prácticamente no estaría mucho tiempo más en el cargo. Yo considero que la vacancia por incapacidad moral es el camino que garantiza rapidez y es una herramienta constitucional.

¿Cree que la derecha ha actuado correctamente hasta ahora?

No ha habido una correcta articulación porque si bien hay intereses comunes, cada bancada ha tenido sus propios objetivos y metas; tal vez no es la mejor muestra de unidad.

¿Hay algún mea culpa por las acciones de la derecha?

Como digo, la falta de unidad, pero no para echarle la culpa a la derecha.

¿Tiene un plan político?

Quiero seguir creciendo en esto. Me siento más político que abogado. Estoy contento con mi partido y, mientras mantenga los lineamientos, estoy tranquilo. Es cierto también que dentro de mis aspiraciones está la presidencia del país, pero tampoco me quita el sueño.

¿Con qué gobernantes se siente identificado?

Con Bolsonaro, aunque no es la gran estrella. Tengo afinidad, en su momento, con Donald Trump o con Nayib Bukele en la región. Y fuera de la región con Viktor Orbán en Hungría y también, en su momento, con Ángela Merkel, que ha hecho cosas interesantes y positivas.

