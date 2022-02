“Yo soy un liberal” es una de las frases que más repite en nuestra conversación. Hemos quedado en la Tiendecita Blanca, en Miraflores. Y, aunque se ha postergado varias veces en el día el encuentro, al final lo logramos, con más disculpas de las necesarias. Amabilidad podría describirlo. A sus 29 años, Alejandro Cavero, lleva más de una década haciendo política, desde el momento en que se inscribió como voluntario para la campaña de PPK. Un interés que nació durante su estadía de cinco años en Venezuela, cuando crecía la escasez y la inflación, y Hugo Chávez inundaba con su imagen y mensajes los medios de comunicación.

Desde cero

Ni sus abuelos ni sus primos y menos sus padres tuvieron un acercamiento a la política. “Mi familia cotidiana no habla del tema y a ninguno le interesa. Mi bisabuelo fue senador, pero no lo conocí”, dice. Sin embargo, cuando cursaba secundaria, por el trabajo de su papá, se tuvieron que mudar a Caracas. “Es lindo, pero está gobernado por gente nefasta. Era una sociedad muy politizada y, si bien mi generación en Perú no ha visto la inflación, allá yo la viví”. Alejandro Cavero recuerda así los años en los que veía al Perú de lejos, creciendo a un 8%, reduciendo la pobreza y construyendo colegios emblemáticos. Mientras tanto, su realidad era lo opuesto: “Cuando llegué, llevaba una cantidad de plata para mi lonchera y, cuando me fui, tenía que cargar con un cerro de billetes y hacer colas porque no había productos. Eso me hizo madurar las ideas, ver qué modelos seguir y cuáles no”. Cuenta que estaba orgulloso de su país y creía que lo estábamos haciendo bien y hoy, sin embargo, “creo que mi gobierno lo está haciendo mal. No mi país, pero sí el gobierno”.

A la política

No era el primero de la clase y tampoco el último. “Jugaba tenis, me gustaba la historia y las fiestas como a todos… pasé el colegio como un alumno más”, dice cuando explica que decidió estudiar letras en la Universidad Católica. “Me animé por el Derecho porque las ciencias políticas las sentía muy teóricas”. Cavero tenía claro que quería tomar el camino que hoy, precozmente, recorre y, sin embargo, a la pregunta de si quiere llegar a ser presidente, responde “cada vez menos”. A los 21 años ya escribía el editorial del diario El Comercio, fungía de periodista, y a los 24 trabajaba en la Presidencia del Consejo de Ministros. Cuando decidió presentarse al Congreso, postuló y entró: “Me esforcé bastante para ganar. Hicimos un trabajo duro en mi campaña y logré 30 mil votos de los que me siento orgulloso. Me parece que, por ejemplo, Bermejo entró con ocho mil”. La suerte lo acompaña incluso en temas a veces complicados para una sociedad conservadora como la nuestra. Su opción sexual, la que ha comentado abiertamente desde que se la comunicó a sus padres a los 21 años, nunca ha sido un problema: “He vivido mi vida sin importar lo que la gente piense. Si soy de derecha, blanquito o LGTB, es igual. Realmente no vivo preocupándome si a la gente le importa y tengo la fortuna de quienes me quieren, me aceptan como soy”.

Búsqueda de consenso

Uno de los temas que Cavero está trabajando desde el Congreso es la unión civil. Si bien él está a favor del matrimonio homosexual, explica que también es consciente de que hay que buscar una fórmula que genere consenso y, sobre todo, que sea posible. Avanzando en las conversaciones, cuenta que ha sentido apertura con varias bancadas, entre ellas Fuerza Popular, Acción Popular, Alianza para el Progreso y hasta Renovación Popular y Perú Libre. “Hay personas bien conservadoras, pero quizá no tantas como en Congresos anteriores”, dice mientras resalta las buenas relaciones que hay con sus colegas, aunque duda que puedan mantenerse en el Parlamento por cinco años: “Me parece que esto es insostenible. No veo esto por cinco años y creo que, si el Congreso no logra encontrar una solución, la calle va a salir. Si Pedro Castillo no enmienda el rumbo drásticamente, la solución es la vacancia”.

Chispazos

¿Qué pasará en las elecciones regionales?: “Yo creo que Pedro Castillo va a tener una derrota tremenda en las elecciones municipales y nacionales”.

“Yo creo que Pedro Castillo va a tener una derrota tremenda en las elecciones municipales y nacionales”. ¿Pedro Castillo, Vladimir Cerrón o Perú Libre?: “Los tres, creo que el gobierno de Pedro Castillo terminará pasándole una factura enorme a la izquierda en el Perú”.

“Los tres, creo que el gobierno de Pedro Castillo terminará pasándole una factura enorme a la izquierda en el Perú”. ¿Afectará a Verónika Mendoza?: “Ella ha sido la principal cómplice de todo lo que ha ocurrido en estos siete meses; ella y Vladimir Cerrón”.

“Ella ha sido la principal cómplice de todo lo que ha ocurrido en estos siete meses; ella y Vladimir Cerrón”. ¿Cómplice desde el silencio o desde la sombra?: “Ella se ha mantenido en un silencio sepulcral porque ha estado buscando una cuota de poder en el gobierno. Sin embargo, la gente sabe, la gente no es tonta”.

“Ella se ha mantenido en un silencio sepulcral porque ha estado buscando una cuota de poder en el gobierno. Sin embargo, la gente sabe, la gente no es tonta”. César Acuña: “Falta consistencia ideológica”.

“Falta consistencia ideológica”. Fujimorismo: “(Largo silencio). Tengo que medir mis palabras con calibre. Lo que el odriismo pudo haber representado en su momento”.

“(Largo silencio). Tengo que medir mis palabras con calibre. Lo que el odriismo pudo haber representado en su momento”. Keiko Fujimori: “Una líder de la oposición. No he dicho ‘la’ líder”.

“Una líder de la oposición. No he dicho ‘la’ líder”. Vladimir Cerrón: “Ideas nefastas”.

“Ideas nefastas”. Pedro Castillo: “Incompetencia”.

“Incompetencia”. Maricarmen Alva: “Defensa del fuero parlamentario”.

“Defensa del fuero parlamentario”. Hernando de Soto: “Capitalismo popular”.

“Capitalismo popular”. Un(a) político(a) que podría ser presidente: “Beatriz Merino o Lourdes Flores, me encantaría. Tiene mucha experiencia y es muy sensata”.

