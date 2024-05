Fue recientemente criticado, por recibir de manos de la investigada presidenta Dina Boluarte, la Orden del Trabajo en el grado de Gran Cruz, por la contribución a la mejora de la justicia laboral. Responde que no pensó en declinar a dicho reconocimiento porque se lo hubiera dado cualquiera que ostentara el cargo -como lo hizo Alan García en 2010- y que la condecoración, más bien, servía para levantar la imagen del Poder Judicial. Padre de dos hijas que viven y estudian en el extranjero, flamante esposo de una mujer 20 años menor que él y chalaco de nacimiento, Arévalo es hijo de un miembro subalterno de la Guardia Civil y comenta que creció creyendo en la frase de esa institución: “El honor es su divisa”. Cuenta que él y sus dos hermanos son profesionales a pesar de que su padre no ganaba mucho y siempre vivieron modestamente. Comenta que cuando le dicen que los funcionarios incurren en actos de corrupción porque ganan mal, para él no es cierto. “Yo creo que en ningún caso se justifica la corrupción. No es un tema de sueldos, sino de personas”, dice y explica “hemos perdido valores y creo que tiene que ver con que a nombre de la modernidad hemos ido quebrando, por ejemplo, el respeto a la familia, a los padres, incluso a los símbolos patrios. Llámeme anticuado o conservador, como quiera. Pero es la mirada que necesitamos, porque la mirada moderna nos ha llevado a la degeneración”.

¿Ha sido y es difícil ser presidente del Poder Judicial?

Sí, pero porque hemos tenido problemas presupuestales, en primer lugar. Y en segundo lugar porque hemos asumido, sin apoyo de otras instituciones, la lucha contra la criminalidad. Ahora, el señor Adrianzén ha ofrecido apoyar a las unidades de flagrancia, que es una de nuestras banderas, y estamos esperando que ese apoyo presupuestal se materialice. Con la flagrancia algo estamos haciendo a favor del sistema de justicia.

Pero existe una grave crisis en el sistema de justicia. En el Perú hay 3,600 jueces y el 60% son provisionales o supernumerarios, por ejemplo.

Correcto. Yo personalmente creo que esto debe desaparecer y todos deberían ser jueces titulares en juzgados permanentes, pero no tenemos presupuesto para cubrir eso, el Estado no nos da. Ahora los nombramientos o concursos son solo por renuncias, gente que fallece o destituciones.

¿Si los 3,600 jueces fuesen titulares se administraría mejor la justicia en el Perú?

Sería mejor, pero no se solucionaría porque además tenemos jueces mixtos que ven familia, civil, laboral y yo le pregunto, ¿es razonable que una persona sea sapiente de todo?

Pero una justicia deficiente no es justicia. ¿Ve usted alguna solución? ¿Acaso solo depende del presupuesto?

No, yo creo que a estas alturas necesitamos una reforma constitucional para cambiar el sistema de justicia. El nombramiento y funcionamiento de los jueces no ha sido el mejor.

¿Eso le compete a la JNJ?

Si, pero no le echemos solo la culpa a la Junta. Esto comenzó en el año 1970 y el modelo no funciona y si no funciona hay que cambiarlo porque eso trae debilidad en el servicio de justicia.

¿Y usted cree que el Congreso actual puede hacer esa reforma?

Si se hace técnicamente, sí. Además, yo confío en la doctora Echaíz que es la madre de este proyecto.

¿Qué opina sobre la JNJ?

Yo creo que hay que distinguir lo que es el modelo de la Junta, similar al del Consejo Nacional de la Magistratura, de las personas que lo integran. En este momento específicamente, la responsabilidad recae en su presidente, el señor De la Haza, que está actuando de una manera que me llama la atención y preocupa, sobre todo por su manera desafiante.

¿Cree usted que debe cambiar la JNJ por una Escuela de la Magistratura?

Mi total apoyo a ese proyecto y no porque sea un proyecto anti-Junta, porque no lo es, sino porque conozco la experiencia española y coreana y el sistema es muy bueno. Yo creo que ya llegó la hora de cambiar el modelo.

¿La Escuela de la Magistratura sería parte de la reforma de justicia que usted recomienda?

Yo creo que sí, que sería un paso trascendental en la reforma judicial por el sistema de carrera ya que los jueces ingresan a la escuela, estudian y de acuerdo a lo que aprueban en sus cursos son designados. Esto sería para jueces y fiscales, pero sin duda es un tema que necesita implementación y eso demoraría por lo menos un par de años.

¿Cómo va el expediente electrónico, lo que daría celeridad y acceso a la justicia a todos los peruanos?

El expediente electrónico nace en la justicia laboral, de hecho yo participé de la ley Procesal del Trabajo que lo introdujo por primera vez en la legislación peruana. Después pasó a las otras especialidades en 2013 pero le mentiría si dijera que está en todo el Perú.

¿Y cómo es posible que las investigaciones se amplíen y duren tantos años y nunca terminen?

Lo que yo pienso es que las personas no pueden vivir eternamente procesadas. O las condenas o las absuelves, pero es inhumano estar eternamente procesado, es una violación de los derechos humanos. Pero quien dirige las investigaciones es el Ministerio Público no el Poder Judicial, por lo tanto, es a ellos a quien se debe correr la pregunta. Lo que me comentan los jueces penales es que a veces está mal sustentado y tiene que volver y nunca acabamos.

¿Cómo es la relación entre el Ministerio Público y el Poder Judicial?

Bueno, ellos son autónomos y yo no puedo imponer nada, pero he tratado de tender puentes hacia el fiscal de la Nación, pero no nos ha dado cabida con el tema de la flagrancia. Y tampoco la exfiscal Benavides tuvo una posición de apoyo.

¿Qué opinión le merece el actual Tribunal Constitucional?

Bueno, es un tribunal elegido políticamente, no pierda en cuenta eso, porque lo elige el Congreso.

¿Es un error que sea así?

Yo diría que debería ser como antes, que los miembros del TC fueran designados como antes, una parte por el Congreso, otra por el PJ y otra por el Ejecutivo. Creo que ese sistema era más viable.

Vayamos a la condecoración que recibió de manos de Dina Boluarte. ¿No pudo declinar?

Para comenzar la presidenta no propone nada. A mí me propuso mi Universidad. Soy profesor de posgrado en Derecho del Trabajo en la San Martín hace 15 años. No me gusta hablar de mí, pero soy autor de más de 18 libros, cientos de artículos en materia laboral y expositor internacional. La universidad propone a uno de sus mejores profesores y el consejo lo aprueba por unanimidad y la ceremonia se hace el 1 de Mayo hace 60 años. Yo considero que mi independencia se mantiene y tan es así que yo no me meto en ningún juicio, porque acá los jueces resuelven como deben resolver. Pero yo creo que el ataque tiene otra explicación.

¿Cuál es la explicación?

A mí me quieren sacar de la comisión que va a nombrar a los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Segundo, yo voy a participar en la elección del nuevo presidente del Jurado Nacional de Elecciones y muchos piensan que yo soy una persona que voy a tener algún interés conservador y tercero, el hecho de que estoy a favor del proyecto para desaparecer la JNJ. Y le podría seguir enumerando.

No debió declinar entonces a la condecoración.

No, porque no le debo nada a la presidenta Boluarte. Es una condecoración establecida hace 60 años, así como lo hizo cuando era presidente de una sala superior, ese gran presidente que fue Alan García y también se dijo, en ese momento, que me haría estar a favor de los juicios de los apristas.

¿En todo caso su voto es muy importante para varios asuntos?

Qué le puedo decir.

Datos del personaje:

Arévalo hace un paralelo entre la crisis de valores actual y la caída del Imperio Romano: Si estudia usted la historia de Roma va a encontrar que era una sociedad de pervertidos, de gente sin valores y creo que esa situación hace que Roma decaiga.

No se respeta a la familia, se busca que el consumo de drogas se legalice, se permiten conductas indecentes. Hoy en día pensamos que somos libres porque se permiten estas cosas, pero en realidad llevan a la decadencia.

Yo soy católico, creo en Dios y creo en la vida. Eso sí, nunca lo he negado y de hecho está en mi Instagram que la invito a que me siga: javier290761

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO

El exministro del Interior aseveró a Perú21 TV que es evidente que la mandataria busca protegerse de las investigaciones que se les sigue en la Fiscalía tanto a ella como a su hermano Nicanor Boluarte.