Tranquilo, prudente, pacífico, “pero no sonso”. Tras sus estudios universitarios en el extranjero, Carlos Neuhaus volvió al Perú “con ganas de hacer algo por su país”. Comenzó a enseñar en la Universidad de Lima, pero pronto fue reclutado como gerente financiero del Banco Agrario. Pasó luego a Cofide, y en el año 81, cuando Ismael Benavides fue llamado a ser viceministro de Economía de Manuel Ulloa, ocupó el lugar de gerente general. Tenía solo 30 años y si bien luego se desenvolvió casi siempre en el sector privado, ha respirado política desde que nació. Hoy, en medio de la actual crisis que alcanza uno de los picos históricos en falta de institucionalidad y credibilidad, Carlos Neuhaus, recordado por su liderazgo frente a la organización de los Juegos Panamericanos Lima 2019, está participando en el proceso de recuperación del Partido Popular Cristiano, uno de los pocos partidos tradicionales que subsisten. Desde el pasado mes de agosto es presidente del PPC, mientras que la agrupación está en proceso de reinscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones.

RECUERDOS DE NIÑEZ

De la Democracia Cristiana al Partido Popular Cristiano. De la fundación del partido en 1966 a la conspiración en época de Velasco. De la postulación de su padre a la Alcaldía de Lima en el año 63, hasta el apoyo al Fredemo en 1990. De los almuerzos en casa de su abuelo con el presidente Prado, hasta los debates de Mario Polar y Carlos Malpica en el Congreso de fines del siglo pasado. Carlos Neuhaus ha respirado política desde siempre y, sin embargo, el asma lo llevó a vivir lejos del tumulto y, sobre todo, lejos de la humedad. Neuhaus recuerda que los problemas respiratorios que tenían él y uno de sus seis hermanos hicieron que la familia entera se mudara a vivir a La Molina, que en ese entonces era otro mundo. “Llegabas a Paseo de la República y todo en adelante era algodones, vacas, burros y caballos. Mi infancia fue entonces en el campo donde además hacíamos mucho deporte… desde garrocha con caña de bambú hasta fútbol sin zapatos con los hijos de los trabajadores”.

PUNTO DÉBIL

Carlos Neuhaus llama deporte de alto riesgo a la función pública. Reconoce que muchas personas talentosas y preparadas terminan inclinándose al sector privado porque no encuentran incentivo en trabajar para el Estado. Dice: “algunos son fastidiados por la Contraloría que a veces te persigue como si fueras un delincuente. Si te equivocas en algo, porque todos nos equivocamos, te pueden hacer una denuncia hasta penal… y encima que maltratan, pagan mal, sin CTS o seguro”. Sin embargo, él ama el deporte y confiesa: “A mí me agarraron en los Panamericanos por mi lado más débil. Ya había presidido la Federación de Tablas donde logramos entrar a los Panamericanos y a las Olimpiadas. Hicimos la defensa de las olas para que no pongan espigones donde les dé la gana y logramos que el Perú fuera cuatro veces campeón mundial con deportistas de primer nivel respetados en el mundo. Además, tenía experiencia en construcción de proyectos como el Mega Plaza de Lima Norte desde su concepción, en menos de un año”. El éxito de esa gestión es reconocido y cuenta que para evitar problemas pidió, para el desarrollo de los Juegos Panamericanos, que la Contraloría esté dentro desde el primer día.

RELANZAR AL PPC

La reinscripción del partido debería suceder en las próximas semanas. “Ya presentamos más de 25 mil firmas al JNE y ya formamos los más de 65 comités en 20 provincias diferentes del país. Estamos dentro de los plazos y ahora se tiene que formalizar”, dice Neuhaus. ¿Y qué pasará luego? “Estamos conversando con otras fuerzas para no estar en la misma situación de fragmentación del año 2021″¿Con quiénes se unirían? “No tengo problemas con sentarme a conversar con gente de izquierda o a los que se les dice ‘caviar’. Primero yo respeto a las personas y a las ideas”. ¿Había una inclinación hacia el centro-izquierda? “Nosotros creemos en la economía social de mercado. Tenemos claro que el Estado no puede acaparar todo y tiene que resolver problemas de salud o educación sin distraer fondos como lo ocurrido con Petroperú. Debemos tener objetivos concretos”, dice sin confirmar si será candidato presidencial: “Ese es un riesgo que veremos más adelante. Lo que creo es que debe ser alguien con capacidad de generar consenso y yo, si bien esta mañana me di un tiempo para ir a correr tabla, tengo casi 73 años. En fin, veremos, pero ojalá el Perú tenga opciones para escoger”, concluye.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.