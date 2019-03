El perfil de Salvador del Solar, el nuevo presidente del Consejo de Ministros [FOTOS]

Salvador del Solar se convirtió en el nuevo premier del gobierno tras la salida de César Villanueva. El político, abogado y actor de 48 años juró hoy ante el presidente Martín Vizcarra, ministros y la población peruana.

¿Pero quién es Salvador del Solar? El nuevo jefe del gabinete nació el 1 de mayo de 1970 y en su familia no es la primera vez que alguien asume el premierato. Su tatarabuelo, Pedro Alejandrino del Solar, fue Presidente del Consejo de Ministros.

Estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en donde se graduó como abogado en 1994. Luego hizo una maestría en Relaciones Internacionales en la Escuela Maxwell de la Universidad de Siracusa, en Nueva York, Estados Unidos.

En la Universidad de Siracusa, del Solar también asistió a un programa de Análisis y Resolución de Conflictos.

En tanto, en el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, fue elegido como Ministro de Cultura. Renunció al cargo en diciembre del 2017.

POLÉMICA EN EL LUM



Durante su gestión en el ministerio de Cultura, se dio una polémica en torno a la exposición titulada 'Resistencia Visual 1992' en el Lugar de la Memoria (LUM). Los cuestionamientos llegaron de parte de simpatizantes del fujimorismo, quienes afirmaron que la exposición tenía un sesgo en contra del partido naranja.

El hecho provocó la renuncia del director del LUM, Guillermo Nugent Herrera, la misma que fue solicitada por Salvador del Solar como ministro de Cultura.

Por aquel entonces, del Solar indicó que el propósito del museo no era el de forjar un activismo político. "La impresión que me quedó y que compartí con los presentes, más allá de la calidad artística de lo expuesto, es que la muestra despedía una clara sensación general de sesgo que no se corresponde con la que habíamos acordado buscar para el LUM", indicó y negó que haya el gobierno haya censurado la exposición y presiones del partido de Keiko Fujimori.

RECONOCIDO ACTOR



En paralelo, Salvador del Solar ha desarrollado una amplia carrera en el medio artístico peruano e internacional haciéndose conocido como actor de telenovelas, teatro y cine.



Entre sus más conocidas actuaciones, figuran el haber interpretado a 'Pantaleón Pantoja' en la película 'Pantaleón y las visitadoras' de Francisco Lombardi y basada en el libro de Mario Vargas Llosa.