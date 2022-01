El exdirector de la Policía Nacional, Eduardo Pérez Rocha, consideró este domingo que al presidente Pedro Castillo “no le interesa la seguridad”, en alusión a la renuncia del ministro del Interior, Avelino Guillén, quien reveló que hace 14 días había solicitado sin éxito una reunión al jefe de Estado para tratar “asuntos urgentes” del sector Interior.

Anoche Guillén confirmó su renuncia irrevocable argumentando falta de respaldo del mandatario a su gestión en medio de sus diferencias con el comandante general de la PNP, Javier Gallardo, por los pases al retiro y cambios de colocación de generales de la institución.

“Yo lo que veo es que al presidente [Pedro] Castillo no le interesa la seguridad, por eso ni siquiera tiene una audiencia con el ministro del Interior, esto es algo que nunca se ha visto”, enfatizó Pérez Rocha en entrevista a Canal N.

En ese sentido, Pérez Rocha cuestionó que el Consejo de Ministros haya aprobado el estado de emergencia Lima y Callao.

“No me explico cómo es posible que en el Consejo de Ministros se haya aprobado la declaración del estado de emergencia, si no hay coordinación entre el ministro el Interior y el comandante general de la Policía, es por eso que hasta ahora no se ha publicado en El Peruano”, mencionó.

Por ello se preguntó qué medidas se van a adoptar ahora que “el estado de emergencia ha quedado en el limbo, porque si ha renunciado el ministro, qué estado de emergencia se va a llevar a cabo”.

Esta situación, dijo, “tiene que ser explicado por el presidente como jefe de la PNP y encargado de la seguridad pública, de acuerdo al artículo 44 de la Constitución”.

En otro momento, Pérez Rocha consideró que Avelino Guillén no estuvo bien asesorado y no ejecutó acciones relevantes. Al respecto, mencionó que en su gestión se haya designado como prefectos a personas vinculadas al Movadef.

“Le han exigido y él obedece”, dijo.

Finalmente refirió que Guillén sigue siendo ministro hasta que no se designe a su reemplazo. Al respecto, remarcó que espera sea una persona idónea para el cargo.

“Ojalá no se designe a alguien que esta complicado o con pésimos antecedentes, que vaya en desprestigio del sector Interior. Hay un viceministro que esta en contra de la organización de la Policía Nacional, que pidió que se municipalice la policía y lo peor, esta indicando que debe haber ingreso único a las escuelas de la PNP”, comentó.

“Ese señor es peligroso y no sería nada raro que sea el futuro ministro en reemplazo de Avelino Guillén”, añadió.

