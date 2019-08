Tras perder a Araoz, Bruce y Choquehuanca, Peruanos por el Kambio incorpora a Yesenia Ponce

Mercedes Araoz, Carlos Bruce y Ana María Choquehuanca eran, hasta ayer en la mañana, los políticos más representativos de la bancada Peruanos por el Kambio (PpK). La primera, además, vicepresidenta de la República, y los dos restantes, exministros de Estado. Pero ayer, faltando minutos para las 11 de la mañana, los tres anunciaron su renuncia acusando una “quiebra de la democracia interna” que calificaron de “sistemática e intolerante”.

Aseguraron que continuarán defendiendo las posiciones del gobierno que consideren “democráticas y responsables”, pero advirtieron también que tendrán una voz crítica cuando “el Ejecutivo se aleje del plan de gobierno de PpK”.

Con su sorpresiva dimisión, el oficialismo se redujo a cuatro miembros y, en términos prácticos, dejaba formalmente de existir, pasando sus integrantes a la condición de independientes y dejando vacante la presidencia de la Comisión de Economía, la única que tenían en esta legislatura.

Cuando todo estaba prácticamente consumado, empero, los ppkausas sobrevivientes del cisma sacaron –como magos del sombrero– una inesperada carta. Nada menos que la de Yesenia Ponce. Sí, la misma que ingresó al Parlamento con Fuerza Popular y que apenas en julio último se incorporó a Cambio 21, se sumaba ahora a sus filas, en tiempo récord, permitiéndoles mantener la condición de bancada y, por ende, seguir disfrutando de todas las prerrogativas, como oficinas, personal, comisión, etc.

ANTECEDENTES

Pero, ¿qué precipitó el alejamiento de Araoz, Bruce y Choquehuanca? Fuentes de Perú21 indicaron que los desencuentros internos se venían arrastrando desde hace ya buen tiempo y se agudizaron en las últimas semanas. En la bancada, dicen, “se veía venir” su alejamiento. No obstante, sus otros cuatro integrantes: Clemente Flores, Alberto Oliva, Jorge Meléndez y Sergio Dávila se enteraron, al igual que el resto de la ciudadanía, a través del comunicado en el que anunciaban su renuncia irrevocable a PpK.

En el caso de Mercedes Araoz, ya es de público conocimiento que su trato con el presidente se fracturó el 28 de julio cuando este anunció, en su mensaje a la nación, el adelanto de elecciones a julio de 2020. “Vizcarra no confía en mí y yo tampoco confío en él”, manifestó entonces. Anoche, en Canal N, sin embargo, precisó que seguirá colaborando con el presidente a quien, comentó, no le comunicó su decisión con antelación. Añadió que no se sintió aludida cuando el mandatario, días atrás, justificó la marcha atrás en el proyecto Tía María señalando que no se podía sacar adelante “a costa de muertos como en Bagua” donde en 2009, siendo ella ministra de Comercio Exterior, un conflicto social costó la vida de 33 personas, 23 policías y 10 comuneros.

Manifestó que le costó renunciar a la bancada pero que “era imposible” su continuidad, y subrayó que no renunciará a la vicepresidencia porque ha recibido “un mandato del pueblo”. Finalmente, remarcó que en este momento no hay ningún elemento que justifique la vacancia de Vizcarra. “Si hacen una cosa sin justificación (vacancia), sí (me voy con Vizcarra). (...) El audio y Tía María no justifican una vacancia”, sentenció.

Ana María Choquehuanca, por su parte, descartó que su alejamiento obedeciera a discrepancias con Vizcarra. Acusó más bien una supuesta “discriminación” dentro de su bloque y “actitudes intolerantes” pero no dio detalles.

En cuanto a Bruce, nuestras fuentes afirmaron que dejó de asistir en las últimas semanas a las reuniones de bancada. Su comentario racista sobre Martín Vizcarra, a quien –según dijo– se incluyó en la plancha presidencial de Peruanos por el Kambio porque se necesitaba un “provinciano” entre tantos “blanquitos”, acentuó su mala relación con el mandatario, a quien ya venía criticando por su inacción en la gestión de gobierno.

EL ‘JALE’ DE PPK

Como mencionamos líneas arriba, la dimisión de Araoz, Bruce y Choquehuanca dejó en jaque a Peruanos por el Kambio. Apenas notificado de la decisión de sus colegas, un desencajado y visiblemente molesto Sergio Dávila no dudó en calificarla de un “acto desleal”. El fastidio, empero, le duró poco. Luego de tres horas de deliberaciones a puerta cerrada, se filtraron a la prensa las fotos en las que los cuatro ppkausas posaban sonrientes, y aliviados, al lado de Yesenia Ponce, a quien, ya olvidaron, antes cuestionaron por el falseo de su hoja de vida, censuraron por sus compañeros de colegio fantasmas y cuya suspensión por 120 días por falta ética respaldaron sin dudar. Perú21 intentó comunicarse con Ponce, y también con el vocero oficialista, Clemente Flores. No hubo respuesta. Quizás porque resultaría difícil explicar cuáles son las coincidencias programáticas de la agrupación que avala a Martín Vizcarra con la legisladora que llegó al Parlamento de la mano de la principal fuerza de oposición a este gobierno.