A cuatro meses de las elecciones generales, se registran bajas tasas de intención de voto por candidatos. Ello se debería a la desafección con la clase política, agudizada por las protestas en su contra. Sobre cómo afectaría ello en las próximas elecciones, conversamos con Percy Medina, jefe de la misión para Perú de Idea Internacional.

¿Nos hallamos en una crisis de representatividad?

Sin duda, es uno de los principales problemas de la democracia en el Perú. El aparato diseñado para representar a la ciudadanía tiene un claro déficit de confianza, hacia el Congreso y los partidos. La confianza es bajísima. Ello explica que, salvo un candidato, ninguno pase del 10%. Es un panorama inédito. Aunque estamos a cuatro meses de las elecciones y la campaña recién empieza, como foto inicial, existe mucho desánimo.

¿Cómo ha jugado el Congreso en esta situación?

Habría que decir que ha llovido sobre mojado porque lo que hemos visto recientemente en la crisis política ha sido la continuidad de una serie de sucesos desafortunados entre el Ejecutivo y Legislativo en los últimos cuatro años, además los escándalos de corrupción derivados del caso Lava Jato. Todo ello, configura un panorama desolador para la ciudadanía. Muchas encuestas indican que la gente percibe a los políticos como más interesados en sus propios intereses que en resolver los problemas de los ciudadanos.

Las encuestas también muestran una alta cifra de personas que no definen su voto.

Si uno ve la serie de los últimos procesos electorales, hubo un incremento del ausentismo. Ha ido creciendo en la última década. Es un elemento de preocupación porque esta será una elección en medio de la pandemia y con una alta desafección política. Las autoridades electorales deben esforzarse en promover la participación y revertir esta tendencia.

El Congreso quiere emprender reformas como el retorno de la Bicameralidad y la elección de magistrados del TC. ¿Está legitimado de llevarlas a cabo pese a su alta desaprobación (72% según Datum)?

Son reformas de gran calado en el largo plazo que requieren realizarse de manera meditada y amplio consenso, tanto al interior del Congreso como en la sociedad, buscando que tenga alta legitimidad en la opiníon pública.

El fin de semana, se presentó el tercer proyecto de ley en un mes que busca crear una nueva Constitución, un tema exigido en las marchas de noviembre. ¿Es el momento para ello?

En este momento no debe haber apresuramientos. No se trata de una ley cualquiera. La Constitución no tiene que ser intocable, pero debe haber una discusión con serenidad involucrando ampliamente a la ciudadanía.

