Tres nuevos audios de la ‘camarada Vilma’ de Sendero Luminoso, se han difundido luego del atentado terrorista en el Vraem en el que se asesinó a 16 personas. En estos nuevos audios, la ‘camarada Vilma’ convoca a no votar por Keiko Fujimori, amenaza con un boicot a las elecciones y califica de ‘mercenarios’ a los futbolistas que mostraron el apoyo a la candidata de Fuerza Popular, públicamente.

Pedro Yaranga, analista en seguridad integral, no descarta que exista un nuevo atentado en la zona de El Vizcatán.

“Están intentando inclinar la balanza en la segunda vuelta de las elecciones. No olvidemos que en el caso de la primera vuelta, lo intentaron también contra dos candidatos Ollanta Humala y Keiko Fujimori. Es probable un nuevo atentado, yo no lo descartaría. Sin embargo, hay que tener en cuenta el resultado electoral de las votaciones en ese distrito. Porque el distrito del Vizcatán del Ene y algunas zonas aledañas están bajo el control de Sendero Luminoso. Es probable que les vayan a obligar a votar contra Keiko Fujimori”, indica.

La ‘camarada Vilma’ ha sido considerada no sólo como la vocera oficial de Sendero Luminoso sino también como parte de los altos mandos que aún quedan en el Vraem.

“La ‘camarada Vilma’ es la vocera oficial. Ella dio lectura a casi una decena de documentos. Ella le da lectura a este documento del Partido Militarizado Comunista del Perú, obviamente contra todas las personas, personalidades, futbolistas también periodistas que de alguna manera han cuestionado al otro candidato. Pero, no es solo la vocera, Vilma me parece que ya está entre los miembros titulares del comité central, no podría atreverme a decir en qué cargo pero ella ya forma parte del comité”, concluye Pedro Yaranga.

