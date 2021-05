La declaración del congresista electo de Perú Libre, Guillermo Bermejo, va en la línea del pensamiento del exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón, sostiene el analista en seguridad estratégica, Pedro Yaranga.

“Es coincidente con el pensamiento de Vladimir Cerrón. Ellos sueñan con que haya una oportunidad y no dejar el poder. Cerrón ha dicho que si no se llega al poder con las armas, la otra vía, en un mundo cambiante, es con elecciones. Es lo que planteó Fidel Castro”, manifestó a Perú21.

Como se recuerda, Bermejo manifestó en un audio difundido de que con una nueva Constitución y tomado el poder “no lo dejarán”.

Por otro lado, al ser consultado sobre el reconocimiento a Pedro Castillo como “presidente honorífico” de los Comités de Autodefensa (CAD) de Ayacucho por Walter Aguilar, Yaranga manifestó que se trata de un exmiembro que no tiene ninguna representatividad en la región.

¿Quién es Walter Aguilar? El miércoles por la mañana, en Yanama, Aguilar fue presentado como “presidente de los Comités de Autodefensa”. Sin embargo, Yaranga indicó que no es una figura representativa.

“Aguilar es natural de Kimbiri (Vraem). Ahí operaba hace años. Hace tiempo está desligado a ello. Lo que pasa es que como es uno de los fundadores de los CADs, tiene alguna presencia, pero ninguna injerencia”, manifestó Yaranga a Perú21.

Sobre su representatividad en Ayacucho, Yaranga aseveró que no la tiene.

“No es representativo. Además, los Comités de Autodefensa ya se han pronunciado sobre Pedro Castillo en un video, en rechazo. Aguilar es un antiguo miembro, pero no tiene ninguna injerencia”, manifestó a Perú21.

Al consultarle si el reconocimiento es para limpiar la imagen de Castillo, Yaranga señaló que “más que eso, es un aprovechamiento político, aparte, antes ha sido simpatizante del Partido Nacionalista, ha sido humalista. Lo están utilizando, alguien lo ha convencido para que haga ese reconocimiento”.

Sobre posibles consecuencias, Yaranga no descartó que pueda ser “sancionado”. “Él no está activo. Ha sido fundador, pero no tiene por qué realizar esas acciones como darle ese reconocimiento a Castillo. No tiene autoridad”.

