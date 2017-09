Pedro Yaranga: "Garrido Lecca hizo un ‘postgrado’ en el penal"

Durante años, Pedro Yaranga fue el experto en terrorismo que comentaba en los medios de comunicación las acciones de sangre y terror que grupos terroristas como Sendero Luminoso (SL) realizaron en el Perú. Pocos conocen que, en realidad, la mayor motivación que tuvo para incursionar en este mundo fue la pérdida de su madre en 1991. Yaranga fue víctima del terrorismo atroz de la época y lamenta no haber encontrado hasta hoy el cuerpo de quien le dio la vida. Con esa desgraciada experiencia y su conocimiento profesional, pide al Estado estar alerta y no descuidarse.

Han pasado 25 años desde la captura del cabecilla terrorista Abimael Guzmán y...

Y 37 años desde el inicio de la llamada ‘lucha armada’ en Chuschi.

¿Cuánto ha cambiado SL?

SL siempre tiene diversas estrategias para diversos escenarios. Desde la caída de Guzmán, hace un viraje pidiendo conversaciones con el presidente Alberto Fujimori a través de unas cartas, pidiendo reconciliación y amnistía general para los presos políticos. Ese fue el fundamento básico para la generación de otro grupo de fachada, el Movadef.

Que nace en 2009.

Así es, pero no nace como un organismo con deseo de participar en las elecciones; se creó cumpliendo los tres estamentos del marxismo: el partido, el ejército y los frentes. En 2010, el Movadef empieza a constituir más organismos de fachada y con ello se convierte en el partido. Lo que querían era introducir el ‘pensamiento Gonzalo’. Cuando el JNE los rechaza, siguen trabajando.

¿Cuáles fueron los objetivos de la creación del Movadef?

Para el frente externo, nos trataron de hacer creer que el ‘pensamiento Gonzalo’ ya había dejado las armas. ¿Qué era el ‘pensamiento Gonzalo’? El maoísmo aplicado a la realidad del Perú. Abimael Guzmán decía que significaba cruzar ríos de sangre para tomar el poder a través de las armas. Y para el frente interno, trabajan hacia la segunda reconstitución del partido, o sea el trabajo político-ideológico sigue, y la pretensión es captar jóvenes. En esa segunda reconstitución no descartan retomar las armas.

¿Desde aquel 12 de setiembre del 92, SL perdió fuerza?

No, las tácticas han cambiado. Cuando Abimael cae y es presentado a rayas, dice: “Muchos creen que la revolución ha fracasado, que todo ha terminado. Que sigan creyendo eso, esto es solo un recodo en el camino. La revolución continuará con nuevas formas de lucha”. Eso es lo que está haciendo Movadef, nuevas formas de lucha.

¿Dónde está SL hoy?

Los remanentes continúan en el Vraem. Ahora, estratégicamente, se autodenominan el Militarizado Partido Comunista del Perú marxista, maoísta, leninista. Dejaron de lado el ‘pensamiento Gonzalo’. Aparentemente, no están de acuerdo con Abimael.

Los Quispe Palomino.

Así es. Ellos desde 2002, 2003 salían a decir de pueblo en pueblo que no eran terroristas, pero son senderistas. Son facciones que en el camino, de forma estratégica, aparecen.

¿Ya no hay presencia terrorista en el Huallaga?

Probada, no. Aparecen grupos, los que trabajaban con ‘Artemio’, pero han sido golpeados inmediatamente por la Policía. De ahí la importancia de continuar con la misma fuerza con el Frente Policial Huallaga, porque el Gobierno está bajando un poco la fuerza allí. Ese trabajo debería continuar porque hay una amenaza.

Una amenaza también producirá la liberación de una serie de terroristas que cumplen sus condenas.

A 2021 van a salir unos 20, entre senderistas y emerretistas. De los senderistas, la que saldrá y tiene más alto rango es Martha Huatay, que saldrá en octubre.

Y mañana (hoy) Maritza Garrido Lecca.

Ella fue un enlace especial. Encima, viene de haber estado en un ‘postgrado’ en el penal, porque convivió con cabecillas importantes de SL, repasando el marxismo, maoísmo, leninismo. Y Huatay es dirigente de nivel.

¿Qué podría pasar con ella?

Será visitada por la gente del Movadef o saldrá con alguna directiva del penal. Trabajo político e ideológico, probablemente.

¿Cuánto puede cambiar Movadef cuando Huatay y Garrido Lecca estén libres?

Martha Huatay podría darle mayor dirección política e ideológica, y si sale con una directiva especial, es probable que el modo de acción del Movadef cambie en el camino. Es un peligro.

¿Qué puede hacer el Estado?

El Estado está con las manos atadas, ni siquiera puede exigir que paguen la reparación civil.

¿Acciones preventivas?

No hay forma ni siquiera de procesar a la gente que pertenece al Movadef. El proceso más grande es la Operación Perseo, de 2014, donde están todos los integrantes, pero no creo que reciban la condena respectiva porque, si bien la ley de apología del terrorismo se ha modificado, no es retroactiva para incluir a todos.

¿La juventud, la sociedad civil, los partidos políticos, el Estado están preparados para afrontar este escenario?

La crisis nos ha tomado a todos y el primer golpe lo recibieron los partidos políticos. Los partidos están bien partidos. Ahora el partero de la política nacional es la farándula.

Autoficha

- “Soy periodista, de nacimiento ayacuchano. Lo que pocos saben es que yo soy víctima del terrorismo. Hace tres años he pedido ingresar al Registro Único de Víctimas, pero todavía no me aceptan. Mi mamá murió secuestrada por Sendero Luminoso en el Vraem”.



- “Yo era joven, tendría 18 años. Por eso es que yo he hecho los operativos más grandes del Vraem, sobre todo en la cuenca del Ene, buscando a mi madre. Lo único que conseguimos fue capturar a algunos de los que la ahorcaron”.



- “Lamentablemente, ni el mismo senderista que la ahorcó puede ubicar en qué parte del monte la botaron. A mi hermana también la mataron. Yo he perdido toda la propiedad que tenía. Del Vraem salí solo con la ropa que tenía puesta, sin absolutamente nada”.