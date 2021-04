El profesor Yaranga conoce cómo funcionan las sociedades de la sierra central y sur. Ha visto particularidades en Pedro Castillo que le causan rechazo como el hecho de usar un sombrero, de manera incorrecta, para identificarse como campesino. Pero lo más importante es la explicación, que aún muchos se resisten a conocer, de cómo funciona el Conare - Movadef y la aparición del actual candidato a la Presidencia en ese entorno que busca la desestabilización del país.

¿Qué sensación le deja el resultado de la primera vuelta electoral?

Hay que respetar la decisión del electorado y la segunda vuelta es una gran oportunidad para los mismos electores. Tenemos una serie de problemas y tantas necesidades. Es por eso que el siguiente gobierno será de reconstrucción y los electores deben pensar quién está en las condiciones de llevar el país al camino del desarrollo.

¿Castillo es un líder en las regiones de la sierra central y sur?

No creo que sea por el liderazgo de Castillo. Este bolsón de ciudadanos reacciona de diferente manera cada cinco años y es una reacción casi igual en todo lo que es la sierra central y sur hasta Puno. En elecciones anteriores esta masa electoral apoyó a Alejandro Toledo y Ollanta Humala, y en las elecciones congresales apostaron por UPP de Antauro Humala. Este es el voto del descontento, del reclamo, de la desatención que no siempre es del gobierno nacional, sino de los gobiernos locales y regionales. Pero estos ciudadanos siempre le reclaman al gobierno nacional.

Hace unos días entrevisté a Gladys Echaíz y ella me decía que el discurso de Castillo de enfrentar pobres contra ricos es trillado. ¿Coincide?

Efectivamente. Es más, eso de considerar derechas o izquierdas también ya forma parte del pasado porque, de acuerdo a una encuesta de Datum, la identificación con la derecha o la izquierda, entre la sierra central y sur y un poco con la Amazonía, no pasa del 30%.

¿La reacción del Estado frente a la pandemia se sumó al descontento?

Es una desatención histórica. Casi en todos los gobiernos la sierra centro y sur han sido marginados. Pero al mismo tiempo la desatención viene de los gobiernos regionales y locales, pero, cuando uno habla con la gente, te dicen que el local escolar está en malas condiciones o le falta una refacción al centro de salud, y culpan directamente al gobierno nacional cuando eso es función de los gobiernos regionales o locales. La gente no distingue las funciones.

Sin embargo, Castillo en su discurso habla del Estado empresario, el Estado como el principal solucionador de problemas. ¿Cree que la gente está entendiendo ese mensaje?

Castillo tampoco sabe cómo funciona el Estado, cómo es la gestión pública. En esa deficiencia él bombardea a la gente con ideas de que todo se soluciona desde arriba y los gobiernos subnacionales no son responsables. Pero en la mayoría de los gobiernos regionales hay gente de izquierda acusados de actos de corrupción.

¿Cuál es el papel del profesor dentro de una comunidad en la sierra?

El profesor, en las comunidades campesinas, es el secretario de actas, redacta los documentos para presentar a diferentes instancias y es la persona que tiene la razón en una comunidad para hacer diversas gestiones. La población cree bastante en el profesor. Anteriormente creía en el policía.

¿Cuál es la función de la ronda campesina?

Esa es una función social importante. Muchos confunden esa función, incluso la gente relacionada a Castillo que dice que las rondas campesinas combatieron al terrorismo. Las rondas campesinas nacieron en Cajamarca para el control de los abigeos y luego ellos comenzaron a hacer vigilancia social y comunal. Y eso sigue; ahora apoyan a la seguridad ciudadana para que la gente acate normas como las que, en estado de ebriedad, les pegan a sus esposas después de una fiesta. Desde 1982, otro sector de los campesinos principalmente en Huancavelica, Apurímac, Junín y Huánuco se organizaron en comités de autodefensa, enfrentaron a Sendero Luminoso y fueron capaces de vencer la guerra en el campo porque el planteamiento de Abimael Guzmán era cercar del campo a la ciudad y no pudo hacerlo por el trabajo de los comités de autodefensa.

Le pregunto por el papel del profesor y el rondero porque Pedro Castillo usa ambas figuras para su plataforma política.

En el aspecto de las costumbres andinas, he notado algo. La ropa cumple una función, principalmente el sombrero. El campesino que ingresa a la iglesia se saca el sombrero, el campesino que ingresa a una reunión se saca el sombrero, el campesino que se encuentra con una autoridad saluda, pero no se saca el sombrero; simplemente hace una ligera inclinación de las faldas del sombrero. Ese es el uso social del sombrero, pero la gente que no sabe qué cosa es el sombrero ingresa al Parlamento con sombrero, ingresa a una reunión con sombrero; Pedro Castillo creo que hasta para dormir lleva el sombrero puesto.

¿Castillo quiere mostrar algo que no es?

El uso del sombrero de Castillo lo asemejo a esos congresistas que son elegidos y pretenden ser representantes de ese sector olvidado y usan sombrero en el Parlamento cuando realmente el campesino no haría esas cosas salvo que finja. En Lima en 2017, no lo vi ni con sombrero ni poncho; recién ahora en la campaña electoral se ha visto obligado a usar el sombrero.

Ya que hablamos de 2017, quiero que le cuente al lector qué es el Conare - Movadef.

Sendero Luminoso, bajo la dirección de Abimael Guzmán, siempre ha pretendido controlar el Sutep, pero Patria Roja estaba bien organizado y no se ha desprendido de la dirigencia a pesar de que varios de sus dirigentes fueron asesinados. En 2003 la gente cercana a Guzmán empieza a expandir los brazos políticos, y el Movadef constituye el Conare en Huancavelica con un señor mucho más radical que Castillo, Robert Huaynalaya, que admiraba el pensamiento Gonzalo. Él estuvo preparando docentes en un sector entre Ayacucho, Apurímac y Cusco, en la zona contestataria del país. En 2017 aparece Pedro Castillo, pero probablemente había sido preparado muchos años antes. El Movadef no designa como su dirigente a cualquier docente, sino que eligen a alguien que siga la línea partidaria. La gente que se concentraba de noche en la huelga era parte de las dos alas del Movadef. Hay un ala radical de aquellos que siempre sueñan con retomar las armas y no creen en las elecciones.

¿Y la otra ala que busca llegar al poder a través de las ideas del pensamiento Gonzalo?

Pero esta es una táctica porque ellos piensan conquistar el poder a través de las armas. Sin embargo, toda esta propuesta la cambia Vladimir Cerrón. Cerrón dice que la revolución no va de paso, se va a quedar. Ellos piensan tomar el poder y luego quedarse.

¿Vladimir Cerrón es el soporte ideológico de Pedro Castillo?

Sí, y en Perú Libre hay personas que tienen un proceso abierto por visitar a los Quispe Palomino y haber recibido varios encargos; eso dicen los colaboradores eficaces.

¿Me habla del electo congresista Guillermo Bermejo?

Su proceso está en curso. Hay cuatro colaboradores eficaces, al parecer la gente misma que lo acompañó para encontrarse con los Quispe Palomino, que señalan que se le encargó continuar con el plan de expansión del partido tanto en el país como a nivel internacional.

Cada vez que le preguntan a Castillo por sus nexos con el Movadef terminan diciendo que no es terrorista, pero eso nadie le ha dicho. ¿Por qué cree que responde de esa manera?

A él le conviene sentirse una persona ofendida por el poder y atacado por los grandes medios de comunicación. Así pasa como víctima.

Bermejo dice que impulsará la salida de la DEA y Usaid del país, ambos organismos que ayudan a la FF.AA. a combatir el narcoterrorismo.

Son planteamientos irreales. Para hacer eso tendríamos que renunciar a convenios internacionales. Eso perjudicaría la inversión extranjera que viene al país. Técnicamente no funciona. Antes decían vamos a industrializar la coca y admiraban mucho a Evo Morales y sus caramelos de coca. Pero eso no ha servido para combatir al narcotráfico.

¿Quieren implementar el modelo boliviano para combatir el narcotráfico?

Es el sueño que ellos tienen, expulsar al extranjero e industrializar la hoja de coca ellos mismos.

¿Qué deben hacer ambos candidatos para llegar a la población que no fue a votar?

Ambos candidatos tienen que tomar en cuenta lo que ocurre a nivel internacional. Los gobiernos deben respetar los objetivos a 2030 y uno de ellos es el desarrollo sostenible. El hambre, la miseria, el agua son temas esenciales en nuestro país. Pero esa función no solo es del gobierno central, sino de los gobiernos regionales y locales que muchas veces se desentienden de la población. Hay que hacer toda una articulación en ese nivel.

¿Después de esta primera vuelta se debe evaluar el papel de los gobernadores y alcaldes?

Realmente es doloroso. En la región centro y sur no identifican las funciones del gobierno local y siguen reclamando al gobierno nacional. Quizá en los siguientes años se deben esclarecer las funciones de los gobiernos subnacionales.

¿La regionalización ha funcionado?

Deberíamos hacer una regionalización juntando a varias regiones. Lo que ha hecho este Congreso es un desastre, están creando minidistritos para tener más alcaldes, más regidores. Hay tantos distritos; un pueblo pequeñito lo convierten en distrito. ¿Por qué no apuestan por la macrorregión? Porque van a tener menos gobernadores, menos alcaldes entonces es perjudicial para los intereses de los políticos.