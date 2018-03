Pedro Pablo Kuczynski: Las claves del declive

Resignado, por no contar con el apoyo de la mayoría de bancadas parlamentarias, el presidente Pedro Pablo Kuczynski evitó vivir una demoledora jornada hoy en el Congreso , que iba a debatir su vacancia, y comunicó ayer al país su renuncia al cargo.

Kuczynski anunció su decisión solo horas después de que Fuerza Popular, una de las agrupaciones políticas que pedía su salida, presentara videos en los que se mostraba a legisladores kenjistas persuadiendo al fujimorista Moíses Mamani para que vote en contra de la vacancia. Este fue el último empujón hacia el abismo.

Ese detonante fue el que terminó con una gestión que solo duró un año y ocho meses. Tiempo antes, el Gobierno ya había sido herido con las esquirlas de otras bombas mediáticas que se activaron durante ese periodo. Pero PPK siempre se opuso a dar un paso al costado, a pesar de que tras cada escándalo se quedaba con menos apoyo.

El mandatario se vio obligado a dimitir por la divulgación de los referidos videos, pero su situación ya era complicada para ese instante. Su relación con Odebrecht y las asesorías de su empresa Westfield a la constructora terminaron por pasarle factura, y ahora quedará a merced de la Fiscalía.

Pedro Pablo Kuczynski Pedro Pablo Kuczynski

Estos fueron los hechos que precipitaron, poco a poco, la caída de su gobierno:

1. Los negocios con Odebrecht



La relación que tuvo Kuczynski con Odebrecht fue la causal de las dos mociones de vacancia que presentaron en su contra. En octubre de 2017, el mandatario negó haber tenido algún vínculo con la firma brasileña, pero en noviembre de ese año, Marcelo Odebrecht dijo a fiscales peruanos que su empresa contrató a PPK como consultor.

2. La relación de Westfield y Odebrecht



En realidad, los vínculos de PPK con Odebrecht tienen muchos episodios. La constructora comunicó en diciembre a la comisión Lava Jato que había contratado a Westfield Capital, firma unipersonal de Kuczynski, para recibir consultorías en las obras Interoceánica Sur y el proyecto de irrigación Olmos. Por esos contratos, Westfield recibió US$782 mil, pero el jefe de Estado sostuvo que recién se enteró de esas consultorías el año pasado, cuando fueron ventiladas por el Congreso.

3. Los trabajos con Gerardo Sepúlveda



El empresario chileno Gerardo Sepúlveda administró Westfield Capital mientras Kuczynski era ministro de Estado (2001-2002 y 2004-2006). En ese periodo, Westfield cerró contratos con Odebrecht, aunque el mandatario alegó que no sabía de ellos porque aplicó una ‘muralla china’ con su socio Sepúlveda para evitar tener conflictos de interés. Sin embargo, sí reconoció que, trabajando para la empresa de Sepúlveda (First Capital), asesoró en el proyecto Olmos. Cuando PPK fue interrogado por la comisión Lava Jato, dijo que no existió un contrato que corroborara las funciones delegadas a su socio chileno en Westfield.

4. Informe de la UIF



A pedido de la mencionada comisión, la UIF emitió una nota de inteligencia financiera que mostraba las millonarias transferencias de dinero que había hecho Kuczynski desde Westfield a sus cuentas personales. Según el reporte, US$2.3 millones fueron abonados a la cuenta mancomunada de PPK y su secretaria Gloria Kisic entre 2005 y 2013. Parte de los ingresos se habrían generado a partir de los contratos con Odebrecht.

5. El indulto a Alberto Fujimori



Tras salvarse de la vacancia el 21 de diciembre de 2017, Kuczynski indultó al ex gobernante Alberto Fujimori tres días después, en vísperas de Navidad. Esa decisión fue la que motivó a la izquierda, casi inmediatamente, a impulsar una nueva destitución argumentando que hubo un “pacto político”. Si bien no contó con el apoyo de otras bancadas, la izquierda varió su causal por los aparentes actos de corrupción en los que habría incurrido PPK por su acercamiento con Odebrecht. Nuevas evidencias sobre esos vínculos permitieron la adhesión de otros bloques a la solicitud.

6. La palabra de Jorge Barata



A fines de febrero, el ex directivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, contó a fiscales peruanos que abonó US$300 mil a la campaña presidencial de Kuczynski en 2011. Barata dijo que entregó el dinero a la hoy embajadora Susana de la Puente a pedido de ella misma. La versión del empresario brasileño fue rechazada por De la Puente, mientras PPK dijo que él no manejó los recursos de actividades proselitistas.

7. PPK y Hunt Oil



La Fiscalía Anticorrupción reabrió una investigación a Kuczynski, por el delito de colusión, por la concesión del Lote 56 al consorcio Camisea en 2004. Este consorcio está integrado por Hunt Oil, firma que PPK asesoró en 2003, un año antes de que regresara a ser ministro de Estado y firme la adjudicación del lote. Para el Ministerio Público, existen evidencias de que el ex mandatario favoreció a la compañía.

Pedro Pablo Kuczynski Pedro Pablo Kuczynski

EL CAMINO DE PPK AL PALACIO DE GOBIERNO



A un mes de culminar la primera ronda de las elecciones de 2016, Pedro Pablo Kuczynski no tenía opciones de pelear por la Presidencia.

En marzo, Keiko Fujimori lideraba la intención de voto con comodidad (30%) y, muy por detrás, con mejores chances, aparecía Julio Guzmán con más del 16%. Kuczynski figuraba en un relegado tercer puesto con 7%.

Pero su situación cambió en cuestión de semanas. Acuña y Guzmán fueron excluidos por la ONPE por cuestiones técnicas, lo que motivó que sus votos se adhirieran a los de PPK y a los de la candidata de izquierda Verónika Mendoza, quien despegó también con la salida de ambos. Al final de la primera vuelta, solo Kuczynski y Fujimori quedaron como opciones.

A menos de un mes de la segunda vuelta, para las encuestadoras era claro que la lideresa fujimorista se imponía a su rival hasta con 5% de distancia. Sin embargo, Kuczynski pudo revertir la tendencia con el apoyo de la izquierda y sectores antifujimoristas. El 11 de junio de 2016, PPK llegó al poder con apenas 41 mil votos de diferencia.