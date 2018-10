Pedro Pablo Kuczynski: "La anulación del indulto es una pérdida personal"

Rompe su silencio. Tras estar meses alejado del ojo público, el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski se pronunció sobre la anulación del indulto humanitario que le concedió al ex mandatario Alberto Fujimori, el mismo que generó su renuncia al máximo cargo de la Nación.

En entrevista con el diario El Comercio, Kuczynski expresó que no se arrepiente de haberle dado la gracia presidencial a Fujimori. "No lo tomo nada bien porque la Constitución es clarísima. El artículo 118 me daba, como presidente, la autoridad para dar el indulto. No hubo un toma y daca. El proceso se empezó bastante antes del período de vacancia y coincidió con la Navidad", declaró el ex mandatario.

Kuczynski resaltó que para él la anulación del indulto es "una pérdida personal porque yo he seguido la Constitución y me están deshaciendo una decisión absolutamente legal. ¿Controversial? Sin duda. Pero legal, también, sin duda".

"NO HUBO NEGOCIACIÓN"

"No tengo ninguna duda de que el indulto fue bien dado. Claro, me doy cuenta de que internacionalmente fue muy criticado. Pero así es la vida pues. No me arrepiento de haber indultado a Fujimori", remarcó Kuczynski al ser consultado sobre si se arrepentía de haber concedido la gracia presidencial.

No obstante, el ex mandatario señala que quizás debió esperar a que llegara el Papa, pero luego reflexiona y hace hincapié en que "tampoco quería cargarle un tema de política interna".

Asimismo, Kuczynski se refirió sobre 'Los Avengers' — el bloque disidente de Fuerza Popular y que tomó como líder a Kenji Fujimori—e indicó que "no hubo negociación". "Ellos se salieron porque creían que estaba mal el proceso de vacancia. No hubo ningún toma y daca ni nada de eso".

Finalmente, consultado sobre si era injusta la anulación del indulto, Kuczynski respondió "obviamente quisiera que, dado el indulto, él disfrute sus años mayores en tranquilidad y no en la cárcel. Pero, en fin, hay que respetar la justicia. Eso sí: siempre y cuando la justicia no esté politizada".