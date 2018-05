Pedro Olaechea , congresista de Peruanos por el Kambio, asegura que cuando fue ministro de Produce, durante la administración de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), viajó mucho al interior del Perú. El presidente Vizcarra , dice, no conoce esos detalles.

¿Cuál es el principal reto del presidente Vizcarra?

Gestión. La presidencia que él asume viene de eventos muy únicos que determinan la renuncia del presidente Kuczynski. En esa herencia, él tiene todo el tema de la reconstrucción del norte y el tema de Lava Jato, uno de los grandes escándalos de la historia económica del Perú que pone en duda a cuatro gobiernos, a cuatro presidentes.

Y que se terminó tumbando al presidente en ejercicio, PPK.

Y que terminó afectando la continuidad del presidente Kuczynski. Este es un evento que está alrededor de la obra pública en cualquiera de sus variantes, y el problema que tiene por delante el presidente Vizcarra es la necesidad de las obras que requiere la población. Estamos hablando de toda la infraestructura que requiere el Perú. Eso significa cantidades de dinero monumentales.

El análisis que hace el presidente Vizcarra de lo que recibió es malo. Dijo que no se avanzó casi nada en reconstrucción. Es decir, faltó la gestión que ahora usted le pide.

Todavía los peruanos no sabemos el rol del presidente y el de los gobiernos regionales. Mucho dinero está a cargo de las regiones y de las municipalidades. El presidente está encontrando que hay muchas obras que sí se han avanzado. O sea, vamos al proceso lógico. ¿Si cae un huaico, puedes intervenir mientras está cayendo el agua?

Se puede antes o después.

Antes, no se hizo. El huaico no vino en el año que el señor Humala estaba y, ya terminado su gobierno, prefirió pasarlo a gasto corriente y usarlo, no dejarlo como fondo de contingencia. ¿Qué hicimos? Bueno, lo primero es rehabilitar las rutas, los ríos, los desagües, los puentes. Eso ya se ha hecho. Ahora comienza la reconstrucción de las nuevas casas.

¿En el gobierno de PPK no se podía acelerar la reconstrucción?

Vamos a aceptar que hubo problemas, como el de la situación de Ica, que le costó la salida al señor De la Flor. Como te digo, los gobiernos regionales en esto tienen un poder enorme. Hubo muchas contradicciones, desentendimientos, entre los gobiernos regionales y la persona encargada para coordinar el esfuerzo.

Vizcarra también dijo que su gobierno iba a tener ministros viajeros, no en el escritorio. ¿Lo entiende como una crítica a los ministros de PPK?

Yo he viajado bastante. Tal vez por el hecho de estar en la embajada de Canadá, el presidente Vizcarra, con todo respeto, (no estaba enterado) del día a día del presidente PPK. Recuerdo que el ministro Bruce, Giuffra, Trujillo estaban todo el rato caminando. Yo mismo, la ministra Aljovín, cada uno tenía una zona y yo estaba dedicado a ver los DPA. He estado en Yacila, Piura…

¿El presidente, al estar en otro país, no conocía la realidad?

Claro, los detalles. La última parte de cada sesión del Consejo de Ministros eran los viajes del presidente y los ministros.

Pero Martín Vizcarra fue ministro de PPK.

Sí, pero él estuvo una temporada. Con todo respeto, cuando él estaba en Canadá, yo estaba en lugares tan distantes como Tingo María, Puno, viendo temas en Madre de Dios, en Piura, en Pisco, en Marcona, en Arequipa, recorriendo de Puno a Arequipa en carro, viendo los temas de pesca. He viajado mucho. Deseo volver a Mazamari, a San Antonio del Estrecho, que es la frontera con el Putumayo. Había un programa de mercados A Comer Pescado. Yo he estado de vendedor de pescado en la plaza de Huánuco, en Tingo María, acá en San Juan de Lurigancho. Cuando me quedé en Lima, fue para informar en el Congreso los problemas de las conservas, de la leche. Nada me hace pensar que no se viajó.

¿Hubo o hay una desunión entre la bancada de PpK y el presidente Vizcarra?

No, yo creo que vamos reconociendo los temas, los errores, qué se hizo, los problemas que tuvimos. No los míos, sino en la legislación. La obra pública es muy compleja de llevar a cabo.

Cambiando de tema, ¿qué opina de las contradicciones entre el ministro de Economía, David Tuesta, y el premier Villanueva en torno al Impuesto a la Renta (IR)?

Leyendo al ministro Tuesta, creo que su idea es que la gente comience a formalizarse. Hay gente que, si está por debajo de un límite de UIT, no tiene que presentar declaración jurada.

Ni pagar IR.

Claro, pero el hecho de presentar declaración jurada te permite ver qué está pasando con el Perú formal. Tampoco se ha leído la cantidad de deducibles que se va a dar a la gente de los ingresos más bajos. Al final del día, los de bajos ingresos, con la cantidad de deducibles que van a tener, no tendrán problema, pero ya serán sujetos de seguimiento de la Sunat. Al final, la renta se va a mantener.

¿Está del lado más del ministro que del premier?

Creo que no se ha explicado bien el tema.

El premier ya fue claro en decir que no está en el radar del gobierno el tema.

El premier creo que ha interpretado mal. El radar del tema no creo que sea que los que están por debajo del límite de UIT pierdan capacidad adquisitiva. Lo que creo que está en el radar del ministro de Economía es que cada persona, que tiene cierto nivel, comience a ser parte del sistema tributario. ¿Cómo así? Dándole valor a la factura. Al final del día, gente que tiene bajos ingresos hipotéticamente tendría una tasa. Sin embargo, como tendría una cantidad de deducibles, no tendría que pagar impuestos y serviría como aliado a la Sunat. A veces se informan mal las cosas para evitarlas.

AUTOFICHA



- “Soy congresista de PpK. Bachiller en Economía por la PUCP, con un MBA por The Henley Management College. Fui ministro de la Producción desde el 25 de mayo de 2017 al 9 de enero de 2018. Me he desempeñado como presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) por el periodo 2009-2012”.



- “Si me preguntas cuál es mejor, si el semáforo o los octógonos, te digo que ninguno. No es porque sea empresario, el tema es que no hay un censo nutricional en el Perú. ¿Por qué en el Perú somos los reyes de la anemia si Lima tiene 36%? Porque en la selva puede superar el 60%”.



- “El señor Elmer Huerta, que es el gran propulsor de los octógonos, hace tres años fue el propulsor de los semáforos en Ecuador. Los índices de obesidad no son los mismos que puede tener un niño que camina 4 kilómetros en Cerro de Pasco para ir al colegio y otro en Miraflores que toma un bus para ir a estudiar”.