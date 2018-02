Pedro Olaechea: "No somos virreinato de la Corte IDH”

El oficialista Pedro Olaechea respaldó desde un inicio la acusación constitucional contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional por el caso El Frontón . Y ahora sigue defendiendo esa postura. Antes de conocer la decisión de la Junta de Portavoces del Congreso, que acordó pedir una aclaración a la Corte IDH al considerar inaplicable el fallo, Perú21 conversó con él.

¿Cómo evalúa el fallo de la Corte IDH en favor de cuatro magistrados del TC?

-Es una intromisión inaceptable. El proceso en el Congreso contra los miembros del TC no ha concluido. La Corte IDH nos está amenazando para no aplicar lo que indican nuestros fueros, nosotros nos debemos a los controles del debido proceso de nuestra Constitución.

Precisamente, los jueces de la Corte que votaron en contra señalaron que la resolución en mayoría no advertía afectación al debido proceso de parte del Parlamento.

-Es que es así. En lugar del caso El Frontón podemos estar frente a uno sobre bomberos, las madres de la caridad o sobre Alianza Lima; acá está en cuestión el proceder de los magistrados del TC, que cambiaron el voto del juez Vergara Gotelli. Este es un tema procesal y aquí es donde se burla a todos los peruanos. ¿Esto, que es un problema interno, lo llevamos ante la Corte IDH? Realmente es una vergüenza.

Ante las críticas que cayeron sobre el Congreso, ¿usted garantiza que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales actuaba en el marco del debido proceso?

-Por supuesto. La Constitución manda que los legisladores somos los llamados a controlar las garantías que tiene el ciudadano respecto a las autoridades nombradas, como es el caso de lo integrantes del TC. Si el debido proceso no se cumple, es nuestra obligación constitucional intervenir. Los jueces de la Corte nos están pasando por encima como si fueran virreyes, no somos su virreinato.

¿Cree que el Congreso debe acatar la disposición del tribunal internacional?

-De ninguna manera. Nosotros no somos colonia, ¿quién ha elegido a estos señores? Nosotros no.

Pero el Perú firmó el Pacto de San José y está obligado a aceptar las resoluciones de la Corte.

-Perdón, yo puedo pactar con alguien siempre y cuando se cumplan las condiciones de buena fe que hemos acordado. Pero si los pactos son usados para cuestiones políticas, ya deja de ser una corte de justicia. Además, es sabido que muchos magistrados elegidos para integrar este tribunal tienen una clara tendencia política, lo cual malogra el derecho y es donde empieza la corrupción.

¿Qué tipo de tendencia política cree que es?

-Este caso lo han convertido en uno político: la Corte y las ONG de izquierda contra el gobierno peruano. Pero ese no es el tema, aquí los magistrados del TC cometieron prevaricato porque afectaron la cosa juzgada, alteraron una sentencia, ¿cómo pudieron hacer eso? Que sean hoy los marinos es otra cuestión, porque pudieron ser bomberos. Los procedimientos en el Perú no valen nada, solo vale si tienes padrino o si políticamente estás apoyado. Eso es un asco.

Si bien la Corte Interamericana fue la que tomó esta decisión, hubo dos votos disidentes que alertaron de una intromisión política.

-Es que a lo que se ha dedicado la Corte es a la política. Estos señores de la Corte están destruyendo un organismo, una herramienta importantísima para la justicia latinoamericana. Lamentablemente, han elegido a una mayoría de payasos para integrar ese tribunal. Acá no está en cuestión el tema de fondo, sino el hecho de haber reabierto un caso que estaba cerrado. Fuera de plazo y ajenas al proceso, IDL y las otras tres ONG lograron que eso suceda.

Pero el TC se pronunció por la intervención del procurador Luis Huerta, quien pidió aclarar el sentido del voto de Vergara Gotelli.

-Sí, pero lo hizo fuera de plazo y siendo ajeno al proceso. ¿Cómo logra entrar alguien fuera de las reglas?

Según el magistrado Eloy Espinoza-Saldaña, solo se puede considerar fuera de plazo si el pedido venía de una de las partes dentro del proceso.

-Es lo que se llama identidad procesal, que no confunda Espinoza-Saldaña. Lo que él cree es que esto es como un sombrero de mago, que va a poder sacar los conejos permanentemente. No, la identidad procesal significa que, en la primera instancia en la que se juega, es ahí donde se pone todo sobre la mesa. No pueden reabrir un caso 32 años después vía error material, que solo contempla nombre, fecha o dirección incorrecta.

¿Al Perú no le afectará desacatar la disposición de este órgano supranacional?

-La Corte está a maltraer. Este tipo de sentencias son las que le hacen perder su majestad. Proteger un prevaricato hace cómplices a los magistrados del tribunal. En Costa Rica y en Argentina sus fallos han sido desatendidos, esto determinará que, al final del día, los países no quieran al sistema interamericano y prefieran cancelar esta Corte, que se ha convertido en un eco político.

De otro lado, ¿está de acuerdo con las medidas propuestas en reemplazo del DU 003?

-Dada la magnitud de este crimen político que empezó desde el foro de Sao Paulo, y los daños generados al país, hay que tener mucho cuidado porque la actividad económica y el trabajo de los peruanos están de por medio. No confundamos el delito de las personas con las organizaciones, de las que dependen muchos trabajadores.

¿No cree que el Ejecutivo demoró mucho para presentar el proyecto al Congreso? El DU caduca el 14.

-Tenemos un problema concreto, el tema se ha venido trabajando, no ha habido claridad. El Congreso debe discutirlo de manera intensa y hallar una solución.

AUTOFICHA

“Soy economista y ex ministro de la Producción. Tengo un MBA en negocios y administración por Henley Mangement College de Reino Unido, he sido presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, director en los gremios Confiep y Adex, en Cordemin y otras compañías de la rama agrícola”.

"Acá no estamos viendo cuestiones de fondo, ¿cómo puedo reabrir un proceso cerrado tres años después por un error material? Desde ahí se cambia la justicia. Lo que es gracioso es que se quiera acatar la sentencia de la Corte cuando son los magistrados del TC los que cambiaron la sentencia de Vergara Gotelli”.

“Las empresas, a partir de sus resultados, podrán indemnizar a la nación. A título personal, los directores podrán tomar las debidas consecuencias de sus actos, pero no hay que olvidar que hay compañías que tienen 40 mil empleados que no tienen nada que ver con este tema”.