Pedro Olaechea: "Sería suicida si Vizcarra acepta la Presidencia"

El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) afronta un momento difícil por el nuevo pedido de vacancia. El congresista Pedro Olaechea cree que todos los actores del gobierno deben “cerrar filas” con el mandatario.

¿Qué opina del silencio de Martín Vizcarra?

Yo no voy a opinar sobre eso. Creo que todos los miembros que están en el partido y con el presidente estamos convencidos de que tiene que terminar su mandato.

¿Vizcarra también?

Tiene que ser. Todos estamos en el mismo camino. No sería bueno para el Perú una interrupción de mandato. Todavía hay discusiones en las bancadas, a excepción de la izquierda, sobre si vale la pena abrir un portal que lleva al Perú a que mañana esto se pueda convertir en una puerta giratoria de presidentes, generando incertidumbre y haciendo que la inversión demore en llegar o no llegue. Yo apuesto por el presidente, es bueno que el fiscal revise los temas en los que hay sospechas.

¿Cree que hay sospechas sobre el presidente?

No digo que hay sospechas. El fiscal está haciendo una investigación con base en una serie de hechos; mientras tanto, todos somos inocentes. El país, en los últimos dos años, se ha dedicado a linchar a todo el mundo.

Pero la justicia sí sospecha del presidente.

Bueno, mientras no lo sentencien, el presidente es inocente.

Y el Congreso, un poder político, no judicial, también sospecha de PPK y por eso presenta una moción de vacancia.

De acuerdo, pero tenemos que ir separando a la política del linchamiento.

¿El Congreso está linchando al presidente?

No, yo creo que la presión mediática está generando reacciones que no son las mejores. Se debe tener cuidado en hacer el periodismo de investigación. Si por indicios se dice “ah, el señor Sepúlveda habló de US$750 mil”, pero era un negocio cuando él ya no era nadie dentro del gobierno, entonces genera sospechas.

Es coherente escucharlo defender al presidente, pero sorprende no encontrar la misma defensa en el primer vicepresidente, Vizcarra.

¿Pero el vicepresidente qué tiene que hacer, si el presidente sigue en funciones? ¿Qué le toca hacer al vicepresidente?

Respaldar a su presidente, públicamente.

Esa es su opinión. Yo creo que ahora todo el mundo tiene que reafirmarse con el presidente Kuc-zynski.

También Vizcarra.

¿Usted ha hablado con él?

No, pero Gilbert Violeta señaló el domingo que dos parlamentarios de PpK intentaron hacerlo, pero no pudieron.

Yo no he tratado de comunicarme con el señor Vizcarra porque me parece innecesario. Me parece importante que todo el mundo cierre filas con el presidente.

En el primer intento de vacancia, la oposición asegura que PPK ofreció el indulto de Fujimori para salvarse. ¿Para evitar este nuevo intento, el gobierno ofrece prebendas, puestos, inauguración de obras a congresistas?

Sería muy duro si fuese así. La salud de Fujimori está muy mellada.

¿Cree que Alberto Fujimori apoyará a PPK en el proceso de vacancia?

No se le ha pedido.

El 5 de marzo publicó un tuit pidiendo “mesura” y “tranquilidad” ante la inestabilidad en el país.

Creo que tiene razón el presidente Fujimori en pedir calma. Necesitamos mucha reflexión. Estamos exponiendo la figura de la Presidencia a una causal que nadie sabe cuál es su origen.

Las declaraciones del fujimorismo, y de Keiko Fujimori, hacia Vizcarra hacen suponer que es su candidato para la Presidencia, pese a que hace poco quisieron censurarlo.

Sería suicida para Martín Vizcarra aceptar el puesto.

¿Por qué?

Porque si lo han tenido con la pistola en la cabeza, ¿quién te dice que no lo volverán a tener así?

¿Usted cree que el fujimorismo intentaría vacarlo?

El ejercicio de la especulación es propio del periodismo, no mío. Tengo que partir de la política real, de lo que tengo hoy en la mesa.

Usted está en contra de la vacancia. ¿Cree que se debe evitar la destitución del presidente a costa de, por ejemplo, cerrar el Congreso vía una cuestión de confianza?

No hay necesidad de cerrar el Congreso, tenemos la necesidad de mejorar el trabajo. Creo que hubo mucha presión mediática de alentar enfrentamientos en vez de buscar generar puentes.

Jorge Barata mencionó que apoyaron al fujimorismo, en 2011, a través de Confiep. Roque Benavides, presidente de Confiep, aceptó que recibieron US$200 mil de Odebrecht. ¿Usted, que fue presidente de la SNI (Sociedad Nacional de Industrias) hasta 2011, sabía de ello?

Aquí está (nos enseña una factura de aporte de la SNI a Confiep). Es una factura, es decir, tiene IGV. Esta es una decisión de directorio. ¿Por qué? Yo estoy hablando mal de ti y el de al frente está hablando bien de ti. ¿Tienes derecho de meterte y defenderte o no?

El problema es que en ese fondo, de US$2 millones, había plata de Odebrecht.

Tampoco sabemos eso. Acá el señor Barata, que es un delincuente, ha venido a echar tierra y no enseñó nada.

Roque Benavides lo aceptó. ¿Usted sabía del aporte?

Odebrecht era parte de la Confiep. A nosotros, cuando nos pidieron colaborar por la imagen de la empresa privada, esto es lo que hicimos (muestra de nuevo la factura). Todo está auditado y con rendición de cuentas. Ni un centavo por debajo ni por afuera.

AUTOFICHA



- “Soy bachiller en Economía por la PUCP, con un MBA por The Henley Management College. Fui ministro de la Producción desde el 25 de mayo de 2017 al 9 de enero de 2018. Me he desempeñado como presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) por el periodo 2009–2012”.



- “A mí me parece que los cuatro magistrados del TC deberían dar un paso al costado. Por favor, no estamos jugando. Son tus derechos. ¿De quién es el debido proceso, de la Corte Suprema, de los partidos políticos? Al final del día, de quien tengo que preocuparme es del ciudadano”.



- “Yo he conversado con muchos de ellos (miembros del gobierno). Definitivamente les causaron sorpresa los hechos que se están develando. Los hechos son técnicos, los denunciamos. Este no es un tema de la Marina, de El Frontón, este es el tema del ciudadano. No podemos burlar el debido proceso”.