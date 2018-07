Pedro Olaechea reveló que votó por Daniel Salaverry sea presidente del Congreso

El congresista No Agrupado Pedro Olaechea , quien renunciara el 12 de junio a la bancada de Peruanos Por el Kambio (PpK) por discrepancias con sus colegas del grupo, reveló que votó a favor de que el fujimorista Daniel Salaverry se convierta en el nuevo presidente del Congreso.

Tras la instalación de las sesiones de la nueva Mesa Directiva, Olaechea señaló que tenía diferencias con la agenda que proponía Víctor Andrés García Belaunde , que encabezaba la lista alterna, y por eso se decidió a apoyar al partido naranja, que postuló sin el respaldo de ningún otro bloque parlamentario.

“La razón por la que no voté por la plataforma que traía la mesa dirigida por mi amigo Víctor Andrés García Belaunde es que te traía una serie de elementos, como derechos sociales, que para mí no son temas de agenda. ¿Un derecho social, qué es? Es un muy buen camuflaje para después que venga alguien a decir “Ya, yo represento a todos los derechos sociales” . Yo creo más en los derechos individuales”, declaró en Canal N.

Olaechea, además, dijo que ya venía anticipando que su voto sería por Salaverry porque , a su juicio, Fuerza Popular “tiene que asumir su responsabilidad” de ser mayoría en el Parlamento . “Van a tener que trabajar con una mesa unificada y negociar; yo creo que eso es importante”, fundamentó.

“Todo el mundo me preguntaba si yo hubiera ido a la Mesa (del fujimorismo). Yo les dije “no voy a ir a la Mesa”, voy a mantenerme trabajando en puntos que vengo desarrollando”, prosiguió.

Al consultársele sobre aquellos que mencionan que actúa en el Congreso como topo del fujimorismo, el legislador, quien también fue ministro de Produce durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), respondió:

“Serán, pues, hijos de la señora Topo Gigio, que saben quiénes son topos y quiénes no. (...) No, eso me tiene sin cuidado. Por lo general es gente de izquierda que me ha llamado topo, gente que nunca ha votado por mí, no va a votar por mí y nunca he participado en su agenda” , señaló.

“Les agradezco a mis amigos los rojitos. Lamentablemente no participo en su agenda ni voy a participar, no se preocupen”, finalizó.