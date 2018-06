Pedro Olaechea renunció a la bancada de Peruanos por el Kambio

Un paso al costado. El legislador Pedro Olaechea renunció esta tarde a la bancada oficialista Peruanos por el Kambio (PpK) tras votar a favor de la suspensión en contra de Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez.

Perú21 tuvo acceso a la carta de renuncia de Pedro Olaechea , en la que se constata que su separación se debe a diferencias con la agrupación. "Me he dado con la sorpresa de que mis principios y convicciones, y mi negativa de ponerme al costado a la hora de tomar decisiones importantes, se han vuelto incómodas para muchos miembros del oficialismo", precisa.



La carta de renuncia que presentó el congresista Pedro Olaechea al vocero de Peruanos por el Kambio, Gilbert Violeta. (Perú21) La carta de renuncia que presentó el congresista Pedro Olaechea al vocero de Peruanos por el Kambio, Gilbert Violeta. (Perú21) Perú21

El legislador sostiene que no puede abandonar sus "principios y formación", por lo que su pertenencia a la bancada "ya no tiene sentido". "El programa con el que decidí postular difiere mucho del que tienen en la actualidad", afirma.

En su misiva, Olaechea reconoce que puede ser muy crítico, pero que sus objeciones fueron de manera privada y con respeto. "Esa cortesía no ha sido recíproca", manifiesta en referencia a las críticas que recibió por votar a favor de la sanción los tres citados congresistas a diferencia de sus ex colegas de bancada. "Mi conciencia no me permitió asumir esa posición", agrega.

Por otro lado, el ex ministro de la Producción también se refiere su papel como empresario. "Ser empresario no es un rótulo que me dé vergüenza. He sido criticado por ser empresario o por haber sido líder de un gremio industrial, lo cual es absurdo", señala.

Finalemente, Olaechea indica que deja a disposición de la bancada las comisiones que le fueron encomendadas. "Llegó la hora de que sigan su camino sin interferencias de mi parte", remarcó.