Pedro Olaechea tras renunciar a PpK: "No es un cálculo político, ahora me siento libre"

Pedro Olaechea es un hombre de 64 años. Es su edad, quizá, un factor importante para que las cosas en su despacho estén en calma luego de renunciar a Peruanos por el Kambio . Luce tranquilo, pese a la importante decisión que ha tomado en su primera experiencia parlamentaria. En esta entrevista, el ahora no agrupado asegura que su salida del oficialismo no se da por cálculo político, que pronto visitará a Pedro Pablo Kuczynski y que no descarta ser parte de Fuerza Popular .

En la carta que envió al congresista Gilbert Violeta, usted resalta que actuó con lealtad. ¿Acaso no recibió lo mismo de sus ex colegas?

Hay conversaciones reservadas, que no voy a revelar porque son temas que competen a la bancada. Ustedes vean qué congresistas me han criticado. Yo no voy a hablar de eso, yo represento todo lo que es el esfuerzo emprendedor y empresarial.

¿Su renuncia es personal?

No, la carta es clara. Les auguro los mejores deseos, tengo un trato de mucha cordialidad, pero al final del día cada quien es responsable de sus actos.

Antes de que presente su carta de renuncia, hubo una reunión de bancada. ¿Asistió?

No, yo no participé. Ya había tomado una decisión. Para mí ha sido una semana muy compleja y dura. ¿Qué iba a cambiar reunirme con gente que no veía lo mismo?

Quizá dialogar.

Cuando en una compañía he sentido que las decisiones corporativas no iban por donde yo quería, tranquilamente me paraba y renunciaba.

¿No tenía semejanzas con sus ex compañeros de bancada?

Yo venía informando mi posición. Sin embargo, el resto ya tenía la suya. Yo no voy a cambiar a la gente. He hecho todo lo que he podido. La democracia permite irse si uno no se siente dentro de la propuesta que lo llevó al Congreso. Los agravios venían por temas técnicos, que no voy a revelar. Más que retirarme, estoy dejándoles seguir el camino que ellos quieren. Yo no quiero ser la piedra en el zapato, yo no quiero incomodar a nadie.

¿Ahora que es un no agrupado, no teme que sus iniciativas parlamentarias ya no tengan tanto peso?

No, yo seguiré peleando. Sé que ser un no agrupado me va a obligar a lograr un poder de convencimiento respecto a mis iniciativas. Voy a tener que entregar la Comisión Especial Multipartidaria de Ordenamiento Legislativo (Cemol), que permite mejorar leyes para la población, pero haré sentir mi voz en las comisiones.

No podrá votar en comisiones, pero sí postular a la Mesa Directiva. Es una facultad inalienable, según explican fuentes de la Oficialía Mayor. ¿Está usted interesado en ir junto a Fuerza Popular (FP)?

No tengo interés de estar ahí. Eso te ocupa de todos los trámites administrativos del Congreso. Uno tiene que tener un soporte partidario. ¿Yo qué haría en la Mesa Directiva si no tengo un soporte? Prefiero trabajar en mis proyectos. Esto no es un cálculo de poder, ahora me siento más libre. La unidad comunista filochavista es quien seguro hace esa etiqueta, pero a mí no me van a etiquetar.

¿Esos comunistas filochavistas son de su ex bancada?

No, me refiero a la izquierda, que va poniéndole apodos a todo el mundo. Yo voy a ser independiente. Incluso voté en contra de algunos proyectos de FP.

Entonces, su renuncia no es por cálculo político.

Yo tengo mucho respeto por los que están ahí, pero hay temas en los que nunca hemos tenido un consenso.

Como el caso del desafuero a Kenji Fujimori, Guillermo Bocangel y Bienvenido Ramírez.

Tengo el mayor respeto por Bocangel, con quien tengo una amistad; por Kenji, que es un muchacho que ha hecho mucho; y por Ramírez. Pero requieren ir al Poder Judicial. Yo he votado por lo que yo he observado, y con lo que la mayoría de peruanos opina.

¿Usted postuló al Congreso invitado por el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski?

Sí.

¿Mantienen comunicación?

Lamentablemente no la he tenido tan fluida. Tengo que visitarlo, el día a día me ha ido ganando, tengo que reajustarme.

¿Aún mantiene una amistad con él pese a pedirle que dé un paso al costado?

Tengo un aprecio por él, creo que hay cosas que deben aclararse. Es una persona que trabajó por el Perú, pero creo que estuvo mal rodeado. Sigo pensando que es un hombre muy bien intencionado.

¿Por qué no piensa lo mismo de Fujimori, Bocangel y Ramírez? Al igual que ellos, PPK se vio involucrado tácitamente en los ‘Mamanivideos’.

Yo no soy quién para juzgarlos, pero se equivocaron. El congresista no es juez.

¿Aceptaría volver a liderar algún ministerio?

No, tendría que ser con condiciones muy claras. Si no hay un equipo muy coordinado, tendríamos problemas. Uno de los grandes problemas que aún no hemos resuelto son las compras estatales.

Lo han calificado de fujimorista. ¿Lo es?

Siendo o no fujimorista, yo hubiese participado en el partido que fuese, pero creo que FP es un partido distinto, que comenzó en la vida política con los peores pergaminos y hoy es la fuerza que es.

¿Hubiese participado en la elección de 2016 con FP?

Tal vez no, porque conocía a Kuc-zynski. Además, tenía esperanzas en el proyecto.

¿En la elección de 2021 participaría con Fuerza Popular?

Quiero revisar qué cosa es lo que estoy haciendo. Quiero trabajar en mis proyectos

¿No lo descarta?

No lo descarto, pero tampoco es algo que esté en mi agenda.

AUTOFICHA:

* “Soy congresista independiente. Tengo un bachillerato en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), un MBA por The Henley Management College. Fui ministro de la Producción, y me he desempeñado como presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) en el periodo 2009-2012”.

* “Ese tipo de cálculos, los políticos, no he estudiado. Yo he estudiado cálculo matemático. Yo voy a trabajar en mis proyectos. Me interesan ciertas comisiones. Si Peruanos por el Kambio me las quiere dejar, bien, y si no, pues tendré que buscar apoyo en otra parte”.

* “Tengo que ver claramente qué es lo que estoy haciendo. No voy a saltar de la sartén al fuego. Ni me acercaré, sin tener conciencia, a un partido, ya tal vez por el aprendizaje. Yo creo, más bien, que tengo que respetar las estructuras que ya existen, y ver de qué forma puedo ser parte de estas estructuras”.