Pedro Olaechea quiere diálogo en iglesia pero Martín Vizcarra lo espera en Palacio

POR PATRICIA QUISPE Y FABIANA SÁNCHEZ

Apenas en la víspera, el titular del Congreso, Pedro Olaechea, le formuló al jefe de Estado Martín Vizcarra su invitación a un “diálogo sin intermediarios”. Lo hizo tras las críticas a su pedido previo al mandatario para que “no tenga miedo de gobernar”. Olaechea decidió así extenderle una rama de olivo al presidente y este, ayer, casi al vuelo, le respondió: “Por supuesto, siempre estamos dispuestos a dialogar”.

Casi inmediatamente, el otrora legislador oficialista, a través de su cuenta de Twitter, le pidió a Vizcarra fijar día y hora para el encuentro. Lo que no se esperaba fue su sugerencia para que sea la iglesia de San Francisco el escenario de esta reunión alegando que se encuentra “a mitad de camino entre los dos poderes”.

DIÁLOGO, PERO EN PALACIO

El jefe de Estado aceptó el diálogo, pero en Palacio. “Sí, acepto, y cuando coordinemos, será aquí, en Palacio de Gobierno, como corresponde. Tenemos que conversar con transparencia y franqueza, pero usando las instancias que corresponden”, señaló en una entrevista con Semana Económica, y le recordó que ya antes recibió en la sede del Gobierno a otro presidente del Congreso (Daniel Salaverry).

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, en declaraciones a Perú21, destacó que “el diálogo siempre está abierto , pero comentó que le “sorprende” que Olaechea pretenda “comunicar que él tiene el monopolio de la iniciativa”.

“Él es parte del Consejo de Estado; asimismo, integra la Comisión de Reforma de Justicia. Como demócrata, camina cuatro calles y estará dialogando con el presidente Vizcarra sin necesidad de anuncios mediáticos”, dijo.

La titular de la Mujer, Gloria Montenegro, recordó que es el presidente de la República quien “en diferentes momentos y mensajes ha invitado al diálogo, la colaboración y la reflexión”.

Al igual que Zeballos, manifestó a este diario sus reparos sobre el lugar elegido por Olaechea. “El tema es político, solo hace falta actitud positiva. (...) Se debe actuar políticamente, pensando en los 32 millones de peruanos que esperan una cultura dialogante. (¿Deberían ir a Palacio?) ¡Claro que sí! Sin tanta lectura, ¡vaya a Palacio!”, reclamó.

El vocero de PpK, Clemente Flores, a su turno, calificó como una “payasada” la propuesta del titular del Legislativo y le increpó por utilizar a la Iglesia católica. “No me parece serio, no estamos en una guerra. Si queremos dialogar no necesitamos intermediarios, sino diálogo directo. (Olaechea) puede ir sin inconvenientes a Palacio y conversar, no necesitamos un punto medio”, subrayó.

DIÁLOGO EN DEMOCRACIA

En contraste con estas posturas, el primer ministro Salvador del Solar, desde Huancavelica, reafirmó el compromiso del gobierno con el diálogo y saludó que se “abandonen actitudes que nos alejan de él”.

“No tenemos que estar de acuerdo, pero para estar en desacuerdo, en democracia, tenemos que dialogar y escucharnos. Cuando caemos en provocaciones y las devolvemos, nos alejamos del trabajo que tenemos que hacer por el país”, indicó. El premier añadió que confía en que el diálogo entre Vizcarra y Olaechea se concretará “muy pronto”, pero, a diferencia de sus ministros, evitó opinar sobre dónde se llevaría a cabo la reunión. “Más importante es el diálogo mismo”, refirió.

La vicepresidenta Mercedes Araoz coincidió en ello. “Donde sea la reunión, pero que signifique un paso para parar la confrontación y armar una agenda compartida. Salida negociada es mejor con consensos”, dijo a Perú21.

TENGA EN CUENTA

 -La vocera de Fuerza Popular, Milagros Salazar, dijo a Perú21 que será “saludable” una reunión entre los titulares del Ejecutivo y del Congreso. 

 -“Que se reúnan en el más breve plazo y se ponga una agenda común independiente de posturas o posiciones personales. El lugar (elegido por Olaechea) es tranquilo y permitirá un diálogo sin intermediarios”, anotó.

-Los congresistas Gino Costa, Patricia Donayre y Jorge Meléndez enviaron un oficio a Rosa Bartra, presidenta de Constitución, para que priorice el proyecto de adelanto de elecciones y se declare el grupo en sesión permanente.