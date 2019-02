Pedro Olaechea: “Me han dicho de topo para arriba”

El congresista Pedro Olaechea aguarda que se dilucide la inscripción de Acción Republicana como la bancada 11 del Legislativo. Mientras, advierte que es necesario aumentar las condiciones que atraigan más inversión al país.

¿En qué situación se encuentra la inscripción de Acción Republicana (AR)?

Lo tomamos con la prudencia del caso, estamos haciendo las consultas respectivas. Hay que recordar que el famoso artículo 37º del Reglamento (referido a grupos parlamentarios) fue inicialmente generado para la instalación del Congreso; el inciso 5 (sobre prohibiciones para constituir nuevos grupos) es añadido en 2016. (…) Nosotros no queremos forzar, (…) hay criterios que tienen que ser revaluados.

¿AR es un gallo de tapada que busca retornarle la mayoría a Fuerza Popular (FP)?

Nos han dicho de todo. A ver, dígame quién está de Fuerza Popular en nuestra bancada.

Marita Herrera ha sido de Fuerza Popular, Julio Rosas también fue…

Perdón, está equivocada. Rosas es de APP, no corra; no es bueno correr, uno puede chocar. Marita Herrera renunció a Fuerza Popular y está renunciando a Cambio 21, es gente que perteneció, pero ya no lo es. Salvador Heresi, PpK; yo, PpK. ¿Quién hay activo de Fuerza Popular?

Son personas con ideas afines que han votado en varias ocasiones con FP.

Hay ideas de FP que yo he votado con ellos, en temas de presupuesto, el REJA, balance económico; en una serie de temas yo he votado en contra. ¿Cuál es el problema? No entiendo por qué me dicen que soy de Fuerza Popular. Si esa tesis fuera correcta, ya me hubiera pasado a Fuerza Popular hará un año. No entiendo por qué si no estoy en la oposición de FP, estoy con FP.

¿Lo invitaron a sus filas?

Nunca desde que me salí (de PpK) y no me lo ofrecieron porque me conocen. Hay cosas, en lo económico, (en) que estoy más cerca de Fuerza Popular, (…) en cuestiones de género también hay temas en que sí estoy de acuerdo, pero de ahí a que voy a estar con Fuerza Popular, no. No entiendo la actitud del periodismo de que si no estoy conmigo estoy contra mí. Perdón, no estoy ni con el uno ni con el otro, estoy solo.

Lo han dicho sus colegas...

Me han dicho de todo, me han dicho de topo para arriba; deben ser algunos gusanitos que están preocupados...

¿Cuál será la línea de AR respecto al Gobierno?

Creemos que en lo económico estamos funcionando bien. Creo que el presidente ha tenido razón en subir los sueldos de los alcaldes que manejan el 40% del presupuesto. (…) En las bases de lo que era el programa de Ppk estamos andando. Hay temas en los que no estoy de acuerdo, pero en temas particulares vean mis votaciones y se darán cuenta, (...) yo voy a estar donde yo quiera y no es donde ustedes piensan, así de fácil es la cosa...

Esta semana, el presidente Vizcarra precisó que no es miembro del partido de gobierno, ¿es correcto o es un error tomar distancia?

No sé, pregúntenle al presidente Vizcarra, creo que ha dado sus explicaciones, tómenlas de ahí. Yo no me voy a meter a comentar las decisiones del presidente; lo que tengo que ver son las acciones que a mí me parecen correctas: que mantenga el orden presupuestal, que mejore la gestión de los trabajos, es lo que me preocupa.

¿Qué debilidades advierte?

Este primer medio año ha sido muy encontrado respecto al referéndum, pero creo que ya tenemos que concentrarnos en cómo hacemos para que el Perú crezca 6% o 7%, dejar las cifras que están otra vez marcando la pobreza; tenemos que dedicarnos a aumentar las condiciones que atraigan más inversión y, por lo tanto, más trabajo y crecimiento.

DATO



- El legislador Pedro Olaechea evitó opinar sobre la afinidad de la Bancada Liberal con el presidente Martín Vizcarra. “No participo de las ideas que tienen, (pero) no me ofendo con una persona que piensa distinto a mí ni considero que debo maltratarlo”, comentó.



- Sobre el caso de Edwin Donayre, respondió que no adelantará opinión hasta que la Comisión de Levantamiento de Inmunidad exponga los actuados ante el Pleno. “Si yo adelanto opinión, me estoy anulando”, indicó.