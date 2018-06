Pedro Olaechea: "El indulto a Fujimori y los videos nos golpearon"

Luego de renunciar a la bancada ‘pepekausa’, se mantendrá como independiente y descarta candidatear a la Mesa Directiva del Congreso por Fuerza Popular . En su opinión, FP debería seguir presidiendo el Parlamento, porque “tienen la mayoría”.

Si miramos hacia atrás, ¿podríamos decir que su renuncia a la bancada de PPK forma parte del desbarajuste que estamos viendo en ese grupo parlamentario?

Realmente no. En mi carta fui bastante explícito. De un tiempo a esta parte, había observaciones a mi representación como parlamentario, confundiéndola con intereses. Yo represento lo que es el mundo de las mypes, de la empresa. Si hay dudas en ese aspecto…

¿Quién dudó?

No importa quién. Basta ver los tuits cuando hubo la discusión sobre la alimentación saludable. Decían que yo no podía intervenir porque representaba a las empresas. A ello se suman otros detalles que no viene al caso relatar acá. En abril de 2017 yo tomo una posición sobre el TC. Nadie dijo nada. En junio dijeron que mi planteamiento no se podía adoptar porque políticamente no va. Yo argüí que no hubo debido proceso, que se festinaron trámites y es obligación del congresista hacer control del debido proceso. Las divergencias eran sobre las razones por las cuales yo me uní a PPK. Cuando se hacía una propuesta en la bancada, mi posición no era cómoda para esta.

¿Cuando estuvo en el Consejo de Ministros, también tenía discrepancias?

Tenía algunas ideas de cómo hacer las cosas, pero el premier es el responsable y, bueno, preferían hacer las cosas de otra manera.

¿El asunto de las conservas chinas fue un detonante?

No creo. Ahí conversé con el embajador chino; él tenía interés de que su país no enviara productos en mal estado. Dejé las cosas encaminadas. Pero técnicamente tienes manejos de riesgo y esto no coincidía con las posiciones que ellos manejaban. Obviamente, la premier era la responsable política, y para que tuviera el confort del caso, me pidieron que regresara a la bancada. Lo hice sin problema porque yo no pretendí ser ministro, pese a que había miembros de la bancada que sí pensaban en ministerios.

¿La competencia era fuerte en el Consejo de Ministros?

Que yo sepa, no estaba compitiendo con nadie. Siempre hay terceros que a todo lo que haces le van poniendo interpretaciones. Había todo tipo de ‘bolas’, que podría ser premier y de otro tipo. Pero no me consta que estuviera en agenda, me parece que no tenía sustento. Cuando me convocan, me dedico a trabajar sin cálculos.

Al final, terminó saliendo del gabinete y de la bancada. ¿Pensó que terminaría así?

Creí que estaríamos más cercanos al proyecto original de PPK, que iríamos a reducir gastos. El Perú ha cuadriplicado su presupuesto en los últimos cinco años y ha duplicado el gasto corriente.

¿Cómo explica el desbarajuste en la bancada de PPK? Algunos critican fuertemente al presidente y al premier. Les dicen que no coordinan con ellos…

Lo vivido por los peruanos fueron situaciones únicas. La elección fue muy enconada, no se supo generar puentes para llegar a un entendimiento básico o mínimo. Quien ganó la elección y tuvo la mayoría del Congreso fue Fuerza Popular. El Parlamento es la Junta General de Accionistas, el pueblo. Y el Perú eligió un Ejecutivo diferente. No hubo una buena combinación. Adicional a ello, amigos míos de Fuerza Popular me dijeron: tengan cuidado con los proyectos del gobierno anterior, tienen problemas serios y están mal hechos…

¿Por ejemplo?

Kuntur Wasi, no había plazo, ni precio; o sea, no tenían contrato. Lo que no se entendía era por qué lo seguían, también otros proyectos que Fuerza Popular había cuestionado en el gobierno de Humala.

¿Por qué se continuaron? ¿Hubo un pacto entre PPK y Humala?

Jamás fue evidente eso para los miembros de la bancada. Es una buena pregunta. Pero lo cierto es que reventó. Luego vino El Niño y hubo un momento de paz. Pero vienen los problemas y Pablo de la Flor no tiene el acuerdo con grupos como la Universidad de Piura, el presidente regional, los piuranos. Lo mismo ocurre en otras regiones. Sale De la Flor, sube la temperatura y en ese momento revienta Lava Jato, que comprende los proyectos que Fuerza Popular (FP) cuestionaba, donde Odebrecht estaba metido. Es una seguidilla de temas en los que el presidente Kuczynski es un pararrayos. Se frustra la primera vacancia, sale la segunda, viene el video y la situación es inmanejable.

La bancada fue la que más sufrió.

Al inicio salió Vieira por una filtración de información. El resto seguimos, pero el indulto a Fujimori y los videos nos golpearon. Los congresistas de provincias no estaban contentos, recibían mucha presión y, a la vez, todo se concentró en la reconstrucción. Súbitamente hubo un terremoto…

¿Y ahora están divididos provincianos y limeños?

No lo he sentido directamente. Después de dejar el ministerio, no asistí mucho a la bancada, pero cuando lo hacía, no había afinidad con ninguno de los temas que propuse. Por eso, me pregunté qué hago yo acá. Ellos consideran que tengo intereses personales, pero en realidad es lo que represento.

Una congresista de provincias de PPK dijo que la reunión con el presidente y el premier fue una cena amical. Otro dijo que hablaron del friaje. ¿A quién le cree?

(Ríe). No lo sé. Los congresistas de zonas altoandinas tienen problemas serios con el friaje. No creo que porque se reúnan con el presidente se divida a la bancada. Si toditos tienen que ir juntos a una reunión, quiere decir que no hay confianza entre ellos. Es una reunión ejecutiva.

Aráoz, Bruce, Sheput, Violeta insisten en que no se coordina con ellos, sino con Fuerza Popular.

Tienes la carga de la desconfianza porque Villanueva no es de PPK. Pero quien coordina con el gobierno es el vocero, es la bisagra. Imagina una reunión de 16 personas con el presidente y los 18 ministros. Es una reunión eterna. Son 36 personas. Que cada uno hable 10 minutos es una hora y media. Las reuniones deben ser ejecutivas. La forma de trabajar es con los voceros y traen el sentir a la bancada. Si hay algo especial que el congresista quiere plantear, pide una reunión individual. Una reunión masiva no funciona.

¿Este gobierno es una continuidad con el de PPK?

No lo sé. El gobierno de PPK fue bombero de crisis. Estoy viendo un poco de lo mismo ahora. Más aún cuando el ex ministro Tuesta dijo que hay un hueco y hay que taparlo de tal manera. Quizá la bancada debió estar más al día para que pueda trabajar con el resto del Congreso y pase las ideas, pese a ser minoritaria. Coordinar con el gobierno es importantísimo. De pronto llegaba una ley del medio ambiente y nos decían ‘esta ley hay que defenderla’. ¿Defender qué si no sé de qué se trata? Supongo que ahora con Vizcarra debe estar pasando lo mismo.

PPK no logró la confianza de la inversión. ¿Vizcarra sí?

Hay leyes que son demasiado exageradas y que no tienen final. La Ley de Alimentación Saludable no da seguridad a las empresas. En Ecuador se alabó el semáforo y ahora lo cuestionan. El semáforo se aprobó en Chile y la obesidad aumentó 1%. Y en el Perú no hay un censo nutricional. Como dicen muchos, esto parece el sexto año de Humala, si no el séptimo, y no votamos por esto.

¿Percibe una alianza de este gobierno con Fuerza Popular?

¿Cómo gobiernas sin la mayoría del Congreso? Es irreal. El pueblo peruano votó por 73 congresistas de FP. A ellos se les trata de denostar diciéndoles fujimoristas cuando hay una clara división entre la hija y el padre. Es un partido que comenzó con cuatro personas y terminó con 73. Algún mérito tendrán. Tampoco puedes ningunear a la mayoría del Congreso. Ahora o eres fujimorista o neocomunista filochavista. Tienes que estar en un bando. La izquierda se queja del 5 de abril y quiere cerrar el Congreso. Es absurdo.

Sheput, de PPK, afirmó que no es posible conversar con la bancada de gobierno y luego con FP…

Tienes que hacerlo. Lo que sería bueno es que la bancada de PPK tienda puentes con FP. Pero ahora hay epítetos de un lado al otro. No sé por qué hay ese encono. En FP hay gente muy valiosa. Los de FP me advirtieron que lo de Humala venía podrido y Lava Jato lo demostró. En algunas cosas ellos han tenido largamente la razón y hay que reconocerlo. Si te acercas a los de FP, es como si te acercaras a Satanás. No puede ser. La polarización es también de la izquierda. Nunca entendí por qué son tan reactivos. A mí me dijeron ‘pepekeiko’ por afirmar que si no logras acuerdos con la mayoría, no puedes gobernar.

¿Fuerza Popular es autoritario, como le dicen los ‘pepekausas’ y la izquierda?

Al ser la mayoría, tienen su opinión. No los veo dictatoriales. Ellos tienen su agenda, lógico, para eso fueron al Congreso. Le han dado la mano al gobierno.

¿Es un mal premier César Villanueva, como dicen algunos ‘pepekausas’?

Recién tiene 60 días y le acabamos de aprobar las facultades. Démosle más espacio. Está trabajando muy bien provincias, pero, cuidado, no descuidemos Lima.

¿Ve diferencias de estilo entre Villanueva y la ex premier Mercedes Aráoz?

Meche trabajó fuerte, era más comunicadora. Villanueva lo es menos, pero trata de conciliar más y buscar más puentes.

¿Y el presidente Vizcarra genera confianza?

Igualmente, 60 días y ya le están pegando palos. Déjenlo galopar un poco más.

¿Le fastidia que le digan ‘fujimorista’, que es un topo de FP agazapado tras una naranja?

(Ríe). Será que quienes lo dicen son la mamá del Topo Gigio. Fuera de bromas, no lo soy. Pero tienes que trabajar con ellos al ser mayoría. Hay un sectarismo enorme. Tal vez se les tiene envidia porque han hecho un partido político estructurado. La intolerancia de la izquierda y el antifujimorismo son fuertes.

¿Aceptaría candidatear a la presidencia del Congreso por Fuerza Popular?

No. Es un puesto eminentemente político. Y tienes que tener bancada que te respalde. Imagine si un día discrepo de Fuerza Popular, no pasa ni un segundo en que doy un volantín y termino sentado en mi curul. La presidencia le corresponde a Fuerza Popular, son la mayoría, por qué tienen que abdicar de su mandato…

Les imputan ser autoritarios…

¿Usted cree que los neocomunistas filochavistas darían alguna tregua si tuvieran la mayoría? ¡No darían ninguna! ¿Qué quieren, que la minoría mande? ¡Por favor!

¿Tendrá aliados FP para la Mesa Directiva? ¿Tienen 63 votos y no alcanzan?

Creo que sí. En la ley de publicidad estatal obtuvo 70 votos. Para votar por ellos, tendría que ver qué van a hacer, pero definitivamente la estabilidad del Congreso pasa por la mayoría, no por la minoría.

Usted se abstuvo en la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios privados. ¿Por qué?

No amerita una ley, es una cuestión de presupuesto, de gasto público desenfrenado. Yo no pude parar dos partidas porque ya estaba firmado el contrato. Se puede ahorrar, pero las universidades públicas tienen que hacer publicidad, igual sobre el friaje. Hay exceso de gasto en publicidad, pero también hay necesidad. En la Comisión de Presupuesto esto se puede regular.

La izquierda votó en contra de las facultades extraordinarias…

No me extraña. La mayoría de las veces están en contra de todo. Critican el modelo y siguen dentro del populismo que ya fracasó. Sus creencias parecen superstición. ¿Dónde ha funcionado el socialismo en América Latina?

“HICIERON BIEN EN SEPARARLOS”



Su gran enfrentamiento con su ex bancada fue que votara por el desafuero de Kenji Fujimori y otros dos congresistas de los ‘Mamanivideos’.

Los videos eran extremadamente claros. Luego de la votación viajé a una universidad de Huánuco y los chicos estaban indignados con lo visto en los videos.

¿Qué impresión le dio ver la compra de votos en alianza coordinada por el Ejecutivo?

Eso pesó también en mi renuncia a la bancada. Tratamos de luchar contra la corrupción de Odebrecht y la ‘coimiadera’ vista por todo el mundo, pero quieres defenderte con otro acto de corrupción. El Congreso hizo bien en separarlos.

Era una compra-venta. ¿No la vio?

Absolutamente. Para mí, fue una sorpresa. Los ministros que fueron acusados de compra de votos tuvieron que deslindar y a la mañana siguiente salen los videos de compra de votos. Bruno Giuffra me llamó, me dijo que había una edición. Le respondí que tenía que aclarar.

¿Se mantendrá como independiente?

Sí. Mauricio Mulder, César Acuña y Fuerza Popular me permitirían estar en algunas comisiones pero no integrar el grupo político. Yo hablo con todos.

¿Seguirá en política en 2021?

Un día a la vez. Me parece que debí estar antes. Pero veremos.

¿Los gastos en el Congreso son exagerados?

Son tonterías. Computadoras y flores suman 350 mil soles. Una partida de publicidad en el ministerio sumaba 6 millones. Las flores son para enviar arreglos a aproximadamente 116 países, la ONU, la OEA, las multilaterales y ofrendas para muchas efemérides.

Me comentó de los carros de los ministros, hay despilfarros…

Uf, todos tienen Lexus de 150 mil dólares, pero eso viene del gobierno de Humala, generó un gasto a lo bestia. Un Camry está más de acuerdo a nuestra realidad.

Total, ¿hubo un pacto entre Humala y PPK?

No lo sé, pero, viendo lo que me dijeron congresistas de Fuerza Popular, comienzo a pensar que sí. Ellos me advirtieron que muchos proyectos venían podridos. Cuando revienta Lava Jato, se vio que era así.

¿PPK estuvo comprometido con Odebrecht?

Estoy de acuerdo. Tendrá que demostrar que no lo está. Le deseo lo mejor.

DATOS



- Pedro Olaechea es bachiller en Economía por la Universidad Católica del Perú (PUCP). Tiene una maestría en Administración de Negocios (MBA) por The Henley Management College (Reino Unido).



- Fue presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (2009-2012). Llegó al Congreso con Peruanos por el Kambio con 41,669 votos.



- Fue ministro de la Producción en mayo de 2017. Renunció a PpK el 12 de junio.