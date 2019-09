El presidente del Congreso, Pedro Olaechea, consideró hoy durante su exposición en el Taller de Formación Parlamentaria a escolares, que la labor de fiscalización que cumple dicho poder del Estado “es la más importante, pero también la más ingrata”.

El legislador le explicó a los jóvenes las funciones que cumple el Congreso y resaltó que la labor de fiscalización es la que genera críticas hacia quienes la ejercen.

“La tercera gran labor, que es la más antipática de todas, es la de fiscalizar, de ir a todas las oficinas del sector público, ministerios, y preguntarles qué están haciendo con la plata, cómo la están gastando. Obviamente, quien hace esa labor no va a ser muy querido. Cuando asuman un puesto en el Congreso van a tener que hacerla y van a ser criticados […] La labor de fiscalización es la más importante, pero también la más ingrata. No deben tener miedo”, indicó Olaechea a los alumnos.

En ese sentido, el titular del Parlamento manifestó que no debería llamar la atención cuando las comisiones deciden citar a los ministros de diferentes carteras a fin de que expliquen cómo están ejerciendo su trabajo.

“No debe llamar la atención cuando un ministro es invitado a explicar cómo está su gestión. Llamar a un ministro hoy se considera como obstrucción […] Siendo ministro yo me acercaba al Congreso para explicar qué estaba haciendo porque era mejor que la Comisión de Producción, que es la que estaba directamente relacionada a mí, entendiera qué es lo que quería hacer y obtuve todo el apoyo siendo de un partido distinto de quien tenía la mayoría en el Congreso”, dijo.

Además, resaltó que en la actualidad cuando algo “no funciona” se busca “romper todo y comenzar de nuevo”, en alusión a la iniciativa del Ejecutivo de adelantar las elecciones generales al 2020 debido a la crispación política con el Legislativo.

“Hay países que han sido más exitosos en su manejo de la democracia, los países anglosajones no quieren romper todo y comenzar de nuevo, como hay tendencia en los países latinos de los cuales nosotros somos parte. Decimos ‘si no funciona, hay que romper todo y comenzar de nuevo’, pero todos los días comenzamos de nuevo, por eso es que no avanzamos como país. Lo que tenemos que comenzar es a ser tolerantes y aquello que no está funcionando, hacerlo funcionar”, precisó.