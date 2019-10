Tenso momento en la televisión internacional. El presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Pedro Olaechea, protagonizó una discusión con el periodista de CNN en Español, Fernando Del Rincón.

Se observó que al excongresista le fastidió ser interrogado sobre la elección de un magistrado del Tribunal Constitucional antes de aprobar la cuestión de confianza solicitada por el presidente Martín Vizcarra.

“¿Por qué si al final iban a aprobar la cuestión de confianza, no hicieron esta votación antes de elegir a un nuevo magistrado”?, preguntó Del Rincón a Olaechea.

Fue entonces que Olaechea no dejó terminar la pregunta al entrevistador y lo acusó de “hablar solo”. Incluso, se defendió mostrando una edición de la Constitución Política del Perú. “Miren este librito... No pues, si usted (en alusión a Del Rincón) va a hablar solo, déjeme contestarle”, expresó Olaechea.

Muy incómodo, Del Rincón respondió. “Yo le acabo de hacer una pregunta, no estoy hablando solo. Respóndame la pregunta”, señaló alzando la voz.

Tras escuchar al periodista, Olaechea señaló que “porque yo soy el que fija la agenda, y la primera parte era el procedimiento para elegir a un candidato que inició hace nueve meses”.

OLAECHEA: “ME ABSTUVE DE VOTAR”

En otro momento, Fernando Del Rincón interrogó a Pedro Olaechea sobre sí Gonzalo Ortiz de Zevallos, elegido como magistrado del Tribunal Constitucional, era su pariente. Olaechea, inicialmente, lo negó pero luego lo confirmó.

“No es mi pariente. Vamos a aclarar esto. Ese señor fue propuesto por una bancada distinta a la mía, hace 7 meses cuando yo no era miembro de la Mesa Directiva y no estaba en la bancada de Fuerza Popular, sino que era un independiente. Había salido de la bancada de PPK y estaba solo. Ahí fue cuando el señor Víctor Andrés García de Acción Popular propuso a este pariente mío. Además en esta elección, me abstuve de votar”, sostuvo.