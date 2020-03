El presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, consideró este martes que la empresa brasileña Odebrecht “sacó” al expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) del cargo a raíz del decreto de urgencia 003 que inmovilizó los activos de dicha empresa en el Perú.

El también exministro de la Producción del gobierno de PPK consideró un “error” que el Poder Ejecutivo haya asumido el problema de la corrupción de la empresa brasileña cuando ello le correspondía a los fueros judiciales.

“Creo que con el decreto de urgencia 003 comenzó la caída de PPK, ¿qué hacíamos quedándonos en el Ejecutivo con el problema cuando teníamos que llevarlo al Poder Judicial? Yo creo que Odebrecht sí sacó a PPK [cuando reveló las asesorías de Westfield Capital], personalmente sí creo en eso”, sostuvo en una entrevista con Willax TV.

“Habernos quedado con el problema de Odebrecht en el Poder Ejecutivo generó más crisis, porque si uno no tiene una mayoría y encima las elecciones han generado una crispación en la relación entre los dos partidos que nunca se pudo sobrepasar peor era quedarse con el problema”, señaló.

En esa línea, el titular de la Comisión Permanente descartó haber participado de alguna reunión en la que se habló de retirar a Kuczynski de la presidencia y dijo que no le consta que estas hayan existido. Sin embargo, reconoció haber escuchado de que estas conversaciones se habrían producido.

“Nunca participé de estas reuniones que he escuchado que se dieron para sacar a PPK. Posiblemente el tiempo dirá si se dieron o no y poco a poco la verdad irá aflorando. Que a mi me conste [que se produjeron estas reuniones], no”, declaró.

Últimas semanas de la Comisión Permanente

En otro momento, Olaechea indicó que su gestión tiene que terminar en “las dos semanas que vienen” para que entre en funcionamiento el nuevo Congreso. Detalló que la Comisión Permanente ha venido apoyando a los parlamentarios electos para que puedan concluir los trámites necesarios para proceder con su juramentación al cargo.

“Estas dos semanas que vienen tenemos que terminar. Hemos trabajado mucho para que se pueda instalar a la mayor brevedad el próximo Congreso, hemos tenido la colaboración de Reniec y la Contraloría para que los congresistas que asisten al Congreso puedan hacer sus trámites a la mayor velocidad del caso”, manifestó.