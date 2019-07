Pedro Olaechea: "El consenso que hay es que no vamos a aferrarnos a ningún cargo"

El presidente del Congreso, Pedro Olaechea , aseguró este domingo que el consenso que existe entre todas las agrupaciones del Parlamento es que no se aferrarán a sus cargos. Esto luego de que el presidente Martín Vizcarra anunció una propuesta de reforma constitucional para adelantar elecciones generales al 2020.

Explicó, asimismo, que los parlamentarios han acordado defender la institucionalidad del país "sin atornillarse" a sus curules.

"Sobre todo, no es que querramos aferrarnos al cargo. Yo creo que eso ha sido muy claro en el comunicado de esta tarde, el consenso que hay es que no vamos a aferrarnos a ningún cargo. Lo que nos preocupa es la institucionalidad y el bienestar de la población. Esos van a ser los ejes de lo que vamos a decidir", sostuvo en una entrevista con "Panorama".

"No es que nadie quiera estar atornillado en su asiento. Creo que es una conclusión que hoy se ha confirmado, pero sí vamos a defender aquello que nos comprometimos a defender", señaló.

En otro momento, Olaechea reconoció que no esperaba enfrentar una crisis como esta en sus primeras 24 horas en el cargo como titular del Legislativo, pero dijo estar listo para hacerle frente.

En ese sentido, instó al Ejecutivo a enviar el proyecto anunciado para analizar el mismo y que con ello el Parlamento pueda llegar a consensos respecto a qué decisión tomar.

"No me esperaba esto, pero obviamente hay que tomar las cosas como son, es un hecho, después nosotros [en la Mesa Directiva] hemos sacado un comunicado. Nosotros realmente vamos a evaluar y vamos a esperar a que llegue el documento. Vamos despacio, vamos con calma", indicó.

Más temprano, Olaechea se pronunció en conferencia de prensa para asegurar que la Mesa Directiva y el Legislativo en general defenderá la institucionalidad, ante el anuncio de Martín Vizcarra de plantear un referéndum para adelantar las elecciones generales para el 2020.

"No nos aferramos a nuestros cargos pero defenderemos la institucionalidad del Poder Legislativo, la Constitución y el sistema democrático", manifestó

En esa línea, lamentó que "una vez más" el mandatario ponga "al país en una situación de incertidumbre e inestabilidad" que produce mayor conflicto político.

El flamante titular del Parlamento aseguró que Martín Vizcarra no ha presentado por escrito la propuesta anunciada y precisó que hasta que este no sea presentado de manera formal "el Congreso no se pronunciará de manera definitiva" al respecto.

