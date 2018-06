La tarde del lunes estuvo marcada por la renuncia del congresista Pedro Olaechea a la bancada de Peruanos por el Kambio . El oficialismo sigue dando muestras de que las cosas no andan bien en el interior del partido y el alejamiento del ex ministro de la Producción también ha despertado las especulaciones respecto a una posible simpatía con el fujimorismo.

Tras presentar su carta de renuncia y hacerla pública en redes sociales, Olaechea conversó con Canal N y desmintió que esté considerando simpatizar con el partido naranja, esto luego de su voto a favor de la suspensión de los congresistas Kenji Fujimori , Guillermo Bocangel y Bienvenido Ramírez por el caso de los 'mamanivideos'.

"Yo respeto a Fuerza Popular, respeto a los fujimoristas y a Kenji. Yo no voy a ir y tratar de ingresar en estructuras, yo pertenecía a una que era PpK. Prefiero reflexión, tranquilidad y estar en un momento independiente, viendo las cosas como me parecen que sean y tomaré decisiones, pero en un primer momento yo creo que la independencia es lo que corresponde", aseveró el ex titular de la Producción.

Agregó que "tiene mucha llegada" o amistad con congresistas como Mauricio Mulder, Luciana León, García Belaunde e inclusive con gente de Acción Popular, Alianza para el Progreso y del mismo oficialismo, pero que "existe una cuestión de fondo" filosóficamente y que por ello ha decidido separarse de las filas de PpK y correr por su cuenta.

Así también, Olaechea se refirió a la incomodidad que venía sintiendo en el partido por los constantes cuestionamientos de sus propios compañeros de bancada, quienes a través de Twitter —subraya— han realizado una especie de "bullying" hacia su persona, aduciendo que tiene intereses específicos por ser parte del empresariado peruano.

"El empresariado peruano ha hecho más y enormes cosas por el país, muchísimo ha hecho. Que haya algunos que hayan equivocado en el camino, bueno si fueron ladrones, ladrones son", sentenció.