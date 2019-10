Hay dos pedidos de reconsideración y una denuncia de suplantación del voto de María Elena Foronda que ponen en cuestión la elección de Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea como miembro del Tribunal Constitucional (TC). Su designación, además, no se ha publicado en El Peruano.

Pese a ello, el titular de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, le notifi có al presidente del TC, Ernesto Blume, sobre la cuestionada elección de quien, además, es su primo hermano. No solo eso. También determinó que Ortiz de Zevallos “reemplazará al magistrado con mandato vencido cuya colegiatura sea la de menor antigüedad”.

En este caso, Eloy EspinosaSaldaña. Su postura fue criticada por integrantes del disuelto Congreso como Patricia Donayre, Marisa Glave y Alberto de Belaunde, quienes afirmaron que la resolución sobre el tema queda en manos del próximo Legislativo.

A ellos se sumó el magistrado del TC Espinosa-Saldaña, quien aclaró que no procede la incorporación de Ortiz de Zevallos al tribunal toda vez que el proceso no ha concluido. “Ese documento no ha querido ser publicado por El Peruano, (...) hace bien porque es una norma incompleta dada por un órgano que no tiene competencia”, dijo.

Sobre la decisión de qué tribuno será reemplazado, señaló que eso le compete exclusivamente al TC. “Habría que esperar al nuevo Congreso, que haga observaciones, y si las supera, el TC decidirá quién sale”, acotó.