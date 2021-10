La Junta Nacional de Justicia (JNJ) sigue sin convocar a concurso para reemplazar a los destituidos fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Gálvez, sindicados miembros de Los Cuellos Blancos del Puerto, pese a que en mayo de este año la presidenta Inés Tello sostuvo que se realizaría de forma “inmediata”.

En junio de este año, la JNJ ratificó la destitución de Chávarry; mientras que, en mayo, hizo lo propio con Gálvez en primera instancia.

Fuentes de la JNJ indicaron a Perú21 que no ha sido posible realizar el proceso de selección debido a que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no ha emitido el informe que habilitará el presupuesto destinado a cubrir los salarios de los nuevos magistrados que ocuparán las plazas.

Las fuentes indicaron que el pedido al MEF se presentó en junio último, durante el gobierno de Francisco Sagasti, y en setiembre se volvió a formular el requerimiento, ya con Pedro Francke de titular de la cartera. Pero no ha habido respuesta.

“Si la JNJ sigue adelante con el concurso y culmina con las designaciones de fiscales, no se podrán formalizar los nombramientos porque el MEF no reconocería esas nuevas plazas y, por tanto, no se desembolsaría el pago de sueldos”, explicaron las fuentes.

El artículo 8 de la Ley General de Presupuesto estipula que es la Oficina General de Presupuesto del MEF el área que debe emitir el informe favorable para financiar los gastos.

Este diario se contactó con el MEF para conocer la demora. Desde el área de prensa quedaron en tener una respuesta, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.

La designación de nuevos fiscales supremos es necesaria para completar los cinco miembros en la Junta de Fiscales Supremos, máxima instancia administrativa del Ministerio Público que actualmente cuenta con solo tres integrantes: Zoraida Ávalos, fiscal de la Nación; Pablo Sánchez y Víctor Rodríguez Monteza.

