Pedro Chávarry: "Temo por mi integridad y la de mi familia"

El ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, indicó que a raíz de los últimos acontecimientos —en los que ha sido protagonista— viene soportando constantes "molestias y fastidios" en su domicilio.

"Hoy día yo y mi familia estamos pasando momentos muy difíciles. Tengo constantes molestias y fastidios en mi domicilio", dijo el ex fiscal de la Nación durante una entrevista en ATV.

Pedro Chavarry también se quejó de la diligencia que realizó la fiscal Sandra Castro, quien el martes acudió al domicilio del magistrado en La Molina. Como se conoce, la fiscal está a cargo del caso 'Los Cuellos Blancos'.

"Ayer recibí una visita de la fiscal Sandra Castro, quien tampoco tiene por qué ir a mi casa ya que debe ir otro fiscal (de mayor jerarquía). No tengo calidad de investigado, ni siquiera de testigo. Le han tomado foto a la fachada de mi domicilio y la han pasado por diferentes medios. Ello genera que gente malintencionada pueda atentar contra mi familia y mi propiedad", se quejó Chávarry.

"Llamé al ministro (del Interior) Carlos Morán, pero parece que estaba ocupado. Tenía 16 efectivos que rotaban, pero el día de ayer he renunciado y me han dejado cuatro y no me permiten ni siquiera dejar un par en mi domicilio, donde llega gente a molestar. Temo por mi integridad y la de mi familia", sostuvo el fiscal supremo.