Pedro Chávarry salva a juez investigado en Los Cuellos Blancos

El magistrado Daniel Peirano no asiste a la Corte del Callao desde agosto de este año debido a una suspensión por sus vínculos con la red de Los Cuellos Blancos . Era la mano derecha del encarcelado ex presidente de la Corte del Callao, Walter Ríos. Según la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Peirano concertó estrategias con Ríos para obtener favores judiciales, como quedó evidenciado en los audios de la vergüenza.



No obstante, el fiscal de la Nación Pedro Chávarry decidió, el pasado 15 de noviembre, salvar a Peirano de una investigación penal donde se le acusaba de haber presionado a unas juezas de paz y, en consecuencia, lograr sentencias a su conveniencia. En cambio, la OCMA propuso la destitución de Peirano por el mismo caso.



LAS ACUSACIONES

La ex jueza de paz Julia Vivero Diez denunció ante la OCMA que el año 2012, el entonces presidente de la Corte del Callao, Daniel Peirano, le pidió dictar una medida que evitara el desalojo de un terreno en favor de tres empresas. La letrada se negó al pedido y, días después, fue reemplazada por la magistrada Kelly Ocampo, quien sí detuvo el desalojo.



La OCMA también investigó a Peirano por una sentencia que salvó a la magistrada Vilma Núñez Román. El 2016, el ‘hermanito’ era presidente del colegiado que archivó la denuncia por prevaricato contra Núñez. ¿Por qué? Según una versión recogida por la Oficina de Control, la jueza tenía un audio donde Peirano le pedía dictar una sentencia a favor de una empresa por el caso de unos navíos. Núñez le habría exigido al juez del Callao que archive la denuncia a cambio de no divulgar dicho audio.



LA PROTECCIÓN DE LOS CUELLOS

En cambio, esas mismas acusaciones tomaron otro rumbo en las oficinas del Ministerio Público. El 28 de mayo de este año, el entonces fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza rechazó la denuncia contra Peirano, en primera instancia, por el delito de tráfico de influencias, relacionado a los hechos antes descritos en este informe.

El fiscal Rodríguez, según la investigación de Pablo Sánchez, también está involucrado en el caso de Los Cuellos Blancos y aparece en uno de los audios de la vergüenza.

En segunda instancia, el mismo fiscal de la Nación, que también está relacionado con la red de los ‘hermanitos’, confirmó el archivamiento de la denuncia de su colega Peirano.

Sobre esta denuncia, el jefe de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio Público, Jorge Ayulo, dijo a La República: "El doctor Chávarry no tiene ninguna investigación abierta por el caso de 'Los Cuellos Blancos'. El informe (de la fiscal Castro) lo dice en condicional, que involucraría. El fiscal de la Nación no tiene ninguna investigación abierta por el tema. Es el fiscal supremo Pablo Sánchez quien debe decidir si abre o no investigación