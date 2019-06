Pedro Chávarry: "Reunión breve entre magistrados no puede calificarse como irregular"

El ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry , aseguró que una reunión en la vivienda del ex juez supremo César Hinostroza no puede calificar como un acto irregular, luego que se difundieran imágenes en las que se le ve retirándose de dicho inmueble a través de las redes sociales.

Chávarry calificó dicho video que data de marzo del 2018, como "parte de la campaña de desprestigio" en su contra de "un sector interesado", ya que -según explicó- se trató de una reunión "de breve término".

"Con relación al video que se va a propalar hoy en Panorama: Este video es parte de la campaña de desprestigio hacia mi persona de un sector interesado ya que una reunión de breve término entre magistrados y de carácter social-laboral no puede calificarse como irregular", escribió en Twitter.

Asimismo, explicó que el hecho de que esta reunión se haya llevado a cabo en la vivienda de César Hinostroza "no la convierte en una reunión amical" ni tampoco en un delito.

Por lo tanto, de acuerdo con su publicación, las imágenes no deben servir para sustentar una figura del delito de organización criminal en su contra.

"El hecho que haya sido en el domicilio de César Hinostroza no la convierte en una reunión amical, tampoco es un acto ilícito y menos para sustentar la figura de una organización criminal como interesadamente se pretende", manifestó.

La semana pasada la Comisión Permanente del Congreso rechazó acusar al fiscal supremo Pedro Chávarry por los delitos de organización criminal y encubrimiento personal, así como recomendar su destitución e inhabilitación del cargo por 10 años por presuntas infracciones a la Constitución.