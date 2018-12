Pedro Chávarry se reunió con Edwin Donayre por un "asunto personal"

El fiscal de la Nación Pedro Chávarry recibió el último viernes la visita del congresista de Alianza para el Progreso, Edwin Donayre , para tratar un "asunto personal". Así lo señala el registro de visitas online del Ministerio Público.

En el registro también aparece el nombre de Marianela Vidal Bermúdez, asesora y persona de confianza del sentenciado Edwin Donayre. En un reportaje de Punto Final, ella fue acusada de ofrecer terrenos a ex militares y policías en Ancón, pese a que estos ya habían sido adquiridos por una empresa privada.

Ambos entraron alrededor de las 14:46 al Despacho de la Fiscalía de la Nación en el piso nueve. En el motivo del registro se lee: "Asunto personal | Dr. Pedro Gonzalo". Tal y como lo puedes comprobar en la siguiente imagen.

Registro de visitas tiene a Edwin Donayre en el Despacho de la Fiscalía de la Nación. Registro de visitas tiene a Edwin Donayre en el Despacho de la Fiscalía de la Nación.

Edwin Donayre Gotzch está sentenciado a cinco años y seis meses de prisión efectiva por el delito de peculado en agravio del Estado, por la presunta apropiación ilícita de combustible de las Fuerzas Especiales del Ejército en 2006, en el caso conocido como el 'Gasolinazo'.

Sin embargo, la condena aún no puede ser ejecutada debido a que el Parlamento dilata el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de Donayre aduciendo que no hay sentencia firme porque se ha presentado un recurso de nulidad. Todo ello a pesar de que la Corte Suprema de Justicia se reafirma en que la condena impuesta en su contra, no necesita de segunda instancia para ser ejecutada.

ROSA BARTRA TAMBIÉN SE REUNIÓ

Perú21 informó que la congresista fujimorista Rosa Bartra fue vista subiendo por el ascensor privado hacia el noveno piso de la Fiscalía, donde se encuentra la oficina de Pedro Chávarry.

Bartra explicó que la la reunión se hizo en su condición de presidenta de la Comisión de Constitución y que también se citó con los titulares del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo.

¿De qué conversaron? Rosa Bartra dijo que se conversó con todos sobre la reforma del sistema de justicia, pero su nombre —a diferencia del de Donayre— no quedó registrado en el portal Transparencia del Ministerio Público.

Perú21 intentó comunicarse con Edwin Donayre y Marianela Vidal Bermúdez, pero no obtuvimos respuesta.