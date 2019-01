Pedro Chávarry: "No renuncio por el caso Odebrecht sino por la injerencia del Ejecutivo en el Ministerio Público"

Tras anunciar ayer, mediante un comunicado, que hoy presentaría su carta de renuncia al cargo de fiscal de la Nación, Pedro Chávarry se pronunció sobre su decisión.

En entrevista con el BluRadio de Colombia, Chávarry recalcó que no renuncia a su puesto por el escándalo generado tras las movidas en el Equipo Especial del Caso Lava Jato, que investiga a la empresa Odebrecht y a políticos peruanos, sino por la "injerencia" del Ejecutivo en el Ministerio Público

"No renuncio por el caso Odebrecht sino por la injerencia del Ejecutivo en el Ministerio Público" porque afecta la autonomía de la entidad, sostuvo Chávarry, quien informó que ha convocado para las 10 a.m. a la Junta de Fiscales Supremo, donde dimitirá al cargo.

NO SABE NADA

Consultado sobre la denuncia del coordinador del equipo especial del Caso Lava Jato, Rafael Vela, de que tres personas de su escolta y resguardo policial violaron el lacrado de una de las oficinas de Juan Manuel Duarte —su ahora ex asesor— para sustraer documentos, Chávarry dijo que desconocía del tema y que recién se enteraba sobre el caso.

"Me acabo de enterar, se debe investigar", comentó para luego añadir que no sabía qué bucaban durante el allanamiento, que se llevó a cabo el pasado fin de semana, porque "no había orden judicial para hacer el lacrado de las puertas".

Tras mencionarse los nombres de los escoltas y preguntar sobre si los conocía, Chávarry dijo desconocer si eran ellos porque siempre rotan. El entrevistador insistió nombrando los apellidos Robles, Arias y Rodríguez Zavaleta, el fiscal de la Nación solo atinó a decir: "quizás, no sé, se turnan".

"SUSPENSIÓN NO PROCEDERÁ"

El Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima ( CAL) dictó la medida cautelar de suspensión de la colegiatura del fiscal de la Nación, Pedro Chávarry , por un plazo de cuatro meses.

Sobre dicha acción, Chávarry indicó que se han valido de artificios para inhabilitarlo.

"Ha sido un trámite en el cual el presidente de la Comisión de Ética se ha valido de artifucios para inhabilitarme (...) esta acción es improcedente,

la medida no se va aplicar porque estoy apelando a la decisión".