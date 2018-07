El próximo titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry , descartó dar un paso al costado porque "no hay nada irregular" en su conversación con el juez supremo César Hinostroza que se reveló en un nuevo audio.

En diálogo con Canal N, el fiscal dijo que solo le responde a la Junta de Fiscales Supremos que lo han designado y que por tal razón asumirá el cargo.

"Yo respondo ante la Junta de Fiscales Supremos que me ha designado, no voy a dar un paso al costado, porque, con todo respeto, en estos audios no hay ninguna irregularidad", señaló Chávarry .

"Mi vida profesional siempre se ha marcado por la rectitud y es por ello que mis colegas me han designado como el próximo fiscal de la Nación", añadió.

Pedro Chávarry , quien asumirá la fiscalía de la Nación en las próximas horas, descartó renunciar a su nombramiento tras la difusión de un audio en el que conversa con el suspendido vocal supremo, César Hinostroza .

En dicha conversación, entre otras cosas, Hinostroza le pide a Chávarry que lo ayude con la emisión de una constancia que sustente que Hinostroza no tiene “ninguna denuncia en trámite a la fecha” para poder lograr el visado necesario para viajar a Estados Unidos.