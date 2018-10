Pedro Chávarry asegura que Pablo Sánchez fue quien debió solicitar prisión preliminar contra Hinostroza

ACTUALIZACIÓN 12:30 M.

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, manifestó que el fiscal Pablo Sánchez fue quien debió solicitar la detención preliminar contra César Hinostroza y ampliar otras medidas.

"El día 26 de julio, yo, Pedro Chávarry, denuncié a César Hinostroza y a los ex miembros del CNM", indicó.

Congresista fujimorista @Arimborgotammy pide que se cite a Pablo Sánchez a la Comisión de Justicia del @congresoperu por el caso #CésarHinostroza. Vía @peru21noticias. — Fabiana Sánchez Di Natale (@Fabianasd) 22 de octubre de 2018

ACTUALIZACIÓN 12:00 M.

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry , manifestó que el ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez , “solo solicitó el impedimento de salida” contra César Hinostroza en julio.

Durante su participación en la Comisión de Justicia del Congreso, indicó que pudo haber solicitado otro tipo de acciones, sin embargo prefirió no comentar si le pareció correcto, o no, esta decisión.

No obstante, Chávarry afirmó que esta postura no significa que el quiera desligarse de algún tipo de responsabilidad, sin embargo consideró que se le debe preguntar a Sánchez por qué no realizó otro tipo de pedidos.

Chávarry hizo un recuento de todos los pasos que se han hecho durante el proceso relacionado con el destituido juez supremo.

En ese sentido, recordó que al haberse revelado un audio entre él e Hinostroza es que decidió excusarse de la investigación contra el ahora detenido.

“Todas las facultades sobre este caso fueron trasladadas al fiscal Pablo Sánchez”, manifestó Pedro Chávarry.

NOTA ORIGINAL

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry , se presenta esta mañanas ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para informar sobre los hechos relacionados a la fuga del destituido juez supremo César Hinostroza.

El grupo de trabajo sesiona desde las 11 de la mañana en la sala Miguel Grau del Palacio Legislativo.

En un oficio remitido el pasado 17 de octubre desde el despacho del presidente de la comisión, Alberto Oliva (Peruanos por el Kambio), convocaron al Chávarry luego de que se confirmara la fuga de Hinostroza a España.

Citación. Citación.

Hinostroza Pariachi había fugado del país durante la quincena de octubre y fue detenido por la Interpol la madrugada del viernes 19. La Fiscalía lo investiga por los delitos de o rganización criminal, patrocinio ilegal, negociación incompatible y tráfico de influencias.