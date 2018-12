El congresista Carlos Bruce (Peruanos por el Kambio) consideró que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry , está "poniendo en peligro la integridad" del Ministerio Público aferrándose al cargo.

"No podemos tener un fiscal de la Nación cuestionado, que no tiene la autoridad moral para ejercer el cargo y, sin embargo, se aferra con uñas y dientes cómo si hubiera algo sucio que esconder. Él está poniendo en peligro la integridad de la fiscalía con su presencia", sostuvo en una entrevista con Canal N.

"¿Por qué se aferra tanto a un cargo?", se preguntó Bruce.

Explicó, en ese sentido, que solo dentro de este contexto puede entenderse que el fiscal José Domingo Pérez haya denunciado a Chávarry por obstrucción a la justicia y consideró que con su accionar el titular del Ministerio Público estaba buscando ser denunciado.

"No cabe duda de que esto no tiene precedentes, de que un fiscal acuse al fiscal de la Nación y realmente Chávarry se lo estaba buscando. El hecho político está en que por aferrarse al cargo teniendo él cuestionamientos está generando situaciones como esta", señaló.

Bruce lamentó la actitud del presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura (Fuerza Popular), quien en lugar de tramitar la denuncia contra el fiscal de la Nación para que este pueda ser destituido rápidamente, ha optado por el criterio del orden de llegada.

"La mayoría fujimorista está usando el criterio del estricto orden de llegada que jamás se ha utilizado. Hay cosas urgentes que se tienen que saltar el orden de llegada por el bien del país, sino pregúntenle a Kenji por qué está fuera del Congreso", manifestó.

En esa línea, el también ex ministro de Vivienda y Saneamiento dijo creer que no existe "ninguna razón" para que el menor de los Fujimori Higuchi continúe fuera del Legislativo y precisó que no fue desaforado sino suspendido.

"Kenji Fujimori no tiene ninguna razón para seguir fuera del Parlamento, el plazo de suspensión es de 120 días, nadie puede ser suspendido por más tiempo. En todo caso tendría que ser desaforado y cuando se sometió a votación su desafuero, no alcanzaron los votos", indicó.