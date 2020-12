El fiscal supremo Pedro Chávarry acudió esta mañana a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso para negar su participación en el deslacrado de la oficina de su exasesor cuando era fiscal de la Nación, hecho por el cual ha sido denunciado por presuntamente afectar las investigaciones del equipo especial Lava Jato.

“Se tomó la declaración a todas las personas que han estado ese día y ninguna de las 17 personas que han estado ese día que se les ha comprendido sin nada que hacer me han mencionado como que yo haya ordenado o participado en el deslacramiento de una puerta con la que no tuve ningún contacto. No hay audios, no hay videos, no hay testigos, nada que pueda vincularme al hecho”, aseguró ante los congresistas en una sesión virtual acompañado por su abogado, Julio Rodríguez.

Chávarry respondió así a la fiscalía de la Nación, que a través del fiscal adjunto Luzgardo Ramiro Gonzales, señaló que el fiscal supremo, el 5 de enero del 2019, se reunió con personal en su oficina para coordinar cómo ingresar a la oficina que había lacrado esa madrugada el fiscal José Domingo Pérez. Fue ahí que se acordó que sería Rosa Venegas quien ingrese a la oficina para retirar material que podría implicar al entonces fiscal de la Nación con las investigaciones contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular, según la hipótesis de la denuncia.

“El deslacrado se materializó, nadie lo discute. Lo realizó la señora Rosa Venegas. Ella ingresó y según expresó, sacó sus cosas personales, cosas privadas. En ningún momento habló que sacó documentos de algún proceso y mucho menos que me los haya entregado a mí”, señaló Pedro Chávarry.

El abogado del fiscal supremo, Julio Gutiérrez, destacó que solo Venegas ha sido quien ha señalado que Chávarry Vallejos fue quien ordenó el deslacrado de la oficina, pero al ser una implicada en el delito y no una simple testigo, aseguró que no se puede considerar su testimonio por ser una parte interesada en reducir su posible condena.

“La única persona que refiere ello ha sido la señora Venegas, pero no es testigo, es imputada. Al ser imputada, la doctrina dice que es un testigo impropio con una versión de interés”, acotó el abogado.

Pese a esto, Chávarry reconoció que se reunió al mediodía de ese día en su oficina con Venegas y otros funcionarios que estuvieron presentes durante el allanamiento del fiscal Pérez para evaluar acciones a tomar contra lo que consideraba una diligencia ilegal.

“Estuve aproximadamente hasta las 4 p.m. acompañado del equipo de asesores que habían estado presentes en el acto del deslacrado y estábamos pensando, cambiando ideas en razón que considerábamos que no era regular este tipo de diligencias. Convoqué a los que estuvieron presentes. No convoqué a la señora Venegas. Ella se hizo presente no sé por qué razón”, aseguró el fiscal supremo.

Por último, Pedro Chávarry negó que se le pueda acusar de haber tenido cercanía con Keiko Fujimori o Fuerza Popular, o de haber buscado afectar la labor del equipo especial Lava Jato.

“No he obstruido en ningún momento al equipo Lava Jato, a los fiscales que lo integran. Es más, yo he sido quien los designó [...] No hay ningún elemento para justificar un calificativo de obstruccionista cuando lo que más hice fue apoyarlos en su trabajo, darles logística para que realice el encargo y nunca les he dado muestras de interés en alguno de los casos que ellos veían”, acotó.

Cabe recordar que en diciembre del 2018, se conoció que Pedro Chávarry pidió detalles sobre las negociaciones del acuerdo de colaboración eficaz del equipo especial con Odebrecht, información que por reserva los fiscales rechazaron entregar. El 31 de ese mes, antes del Año Nuevo, Chávarry anunció que retiraba del equipo especial a Rafael Vela y José Domingo Pérez, decisión que revocó pocos días después.

La sesión de la subcomisión se suspendió luego de que, aproximadamente al mediodía, un corte de luz afectara las instalaciones del Congreso e impidiera que siguieran adelante las audiencias virtuales.

