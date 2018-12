Pedro Chávarry: Necesitamos fiscales que no salgan a los medios a hacerse conocidos

El titular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, se refirió a los fiscales que integran el Equipo Especial del caso Lava Jato e indicó que reiterará el pedido de solicitud de información respecto a las investigaciones que llevan, porque se necesitan “fiscales proactivos, que trabajen”.

“Hoy reitero el oficio para que me informen en el día (…) Necesitamos fiscales proactivos, fiscales que trabajen, que no salgan a los medios solamente para hacerse conocidos con la desgracia de otras personas”, afirmó Chávarry en la ceremonia de inauguración de una nueva cámara Gesell en Lima Norte.

Estas declaraciones las hizo en alusión al coordinador del Equipo Especial, el fiscal superior Rafael Vela, y al fiscal José Domingo Pérez, quienes han denunciado ser víctimas de hostigamiento desde dentro del Ministerio Público.

Pedro Chávarry manifestó que ha recibido información sobre una nueva denuncia constitucional en el Congreso de la República en su contra, por solicitar información a los fiscales del caso Lava Jato y pedirles una actualización de sus investigaciones.

“Me acaban de avisar que me van a presentar una denuncia constitucional en el Congreso porque he pedido informe a los fiscales especializados, que me informe el estado de sus procesos. Entonces, no tiene base legal ¿no? Pero si yo soy fiscal de la Nación, tengo que saber si se están respetando los plazos”, dijo.

En ese sentido, el fiscal de la Nación sostuvo que se necesitan resultados en las investigaciones que se llevan a cabo, ya que “una denuncia no puede durar 4 o 5 años”.

“Queremos resultados, archivos o acusaciones, queremos resultados dentro de los plazos legales”, señaló.

Previamente, Pedro Chávarry manifestó que las discrepancias en dicha institución deberían quedar en el fuero interno, ya que cuando se hacen públicas se daña la imagen del Ministerio Público. “Se tiene que respetar la jerarquía y cualquier discrepancia se tiene que resolver en la casa”, precisó.