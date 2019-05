Montenegro hace llamado a la conciencia a congresistas que evalúan caso Pedro Chávarry

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro , exhortó al Congreso de la República a evaluar a conciencia el caso del ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry el cual es analizado en la Comisión Permanente.

“Solamente queda hacer un llamado a la conciencia de todos los congresistas de todas las bancadas. Nuestro principio de vida deber ser la integridad y la lucha contra la corrupción", señaló Montenegro desde Trujillo.

La ministra se mostró a favor de una sanción para quienes "han permitido que Los Cuellos Blancos vivan a sus anchas", presunta organización criminal en la que estaría involucrado el fiscal supremo.

"Si el sistema de justicia no funciona, no es transparente, no hay rendición de cuentas y no hay sanción para quienes han permitido que Los Cuellos Blancos vivan a sus anchas, entonces ¿de qué país vamos a hablar?”, cuestionó.

La ministra señaló que es “momento de actuar a conciencia” ante la evaluación del informe final del congresista Juan Sheput (Concertación Parlamentaria), que recomienda destituir e inhabilitar por diez años a Pedro Chávarry, por las supuestas infracciones a los artículos 39, 41, 43 y 158 de la Constitución.

Además, Gloria Montenegro se refirió a sus declaraciones a favor del cierre del Parlamento y recordó que retiró sus palabras, aunque recordó que también es una congresista.

“Así como soy ministra, soy congresista, soy ciudadana y si te das cuenta yo termino de hacer mis declaraciones llamando a la unidad, a esperar que en el 2021 un bicentenario nos encuentre con toda la normativa adecuada para luchar contra la corrupción”, dijo.

“Para que la inmunidad no se transforme en impunidad como lo estamos viendo y hago de esa frase anecdótica, que ha sido retirada y que como fiel demócrata y promotora de la defensa de la Constitución, seguiré trabajando”, agregó.

Como se recuerda, la titular del Ministerio de la Mujer comentó a la prensa que si de ella dependiera ya hubiera cerrado el Congreso de la República. “Yo ya lo hubiese cerrado [el Congreso]", sostuvo el último viernes.