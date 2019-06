En un mes se presentará nueva denuncia contra Chávarry por Cuellos Blancos

La fiscal titular contra el Crimen Organizado del Callao, Rocío Sánchez, reveló que en un mes se presentará una nueva denuncia contra el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry , por el caso de ' Los Cuellos Blancos del Puerto'.

"Hay de cuatro a cinco carpetas que están muy bien fundamentadas y avanzadas que han marcado la pauta del funcionamiento interno de dicha organización criminal y el rol de cada uno de ellos", explicó en Radio Nacional.

Explicó que su equipo se encuentra haciendo "reescuchas" de los audios para volver a los detalles y complementar la información del caso ' Los Cuellos Blancos del Puerto', con miras a presentar una nueva denuncia constitucional contra el fiscal supremo.

Señaló que la hipótesis del Ministerio Público es que Chávarry era el fiscal "a la medida de la organización (Los Cuellos Blancos)" y que el fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza filtró información sobre la investigación.

Refirió que en mayo del año pasado, los integrantes de dicha organización criminal se enteran que están siendo investigados por la Policía Nacional "debido a un soplo" dentro de la misma Fiscalía Suprema.

"Correspondía a la fiscal superior del Callao comunicar a su fiscal supremo que había una investigación que podía involucrar a un alto funcionario de la Corte del Callao y es él [Rodríguez Monteza] quien comunica a algunos integrantes de la organización que probablemente estaba siendo investigado este señor Walter Ríos", narró.

Incluso Sánchez remarcó que la violación a la oficina lacrada por el fiscal José Domingo Pérez corrobora la hipótesis de que Chávarry "es el fiscal que iba a bloquear las investigaciones de altos funcionarios".

"Sí se ha corroborado vinculaciones de Chávarry con movimientos políticos dirigidos por Fuerza Popular, con algunos congresistas y políticos, eso sí está acreditado en la carpeta de investigación", aseveró.

Sánchez advirtió que si el Congreso de la República no aprueba la destitución de Chávarry, el ex fiscal de la Nación no podrá ser investigado. "Allí sí estaríamos en una total impunidad porque esos casos no serían investigados […] No se va a poder defender ni se va a poder investigar", sentenció.