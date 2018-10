Pedro Chávarry: "No me presto a negociaciones bajo la mesa"

Ante los constantes cuestionamientos, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, negó haber presionado a magistrados de su institución para favorecer a partidos políticos.

"Tengo 40 años dentro del sistema de justicia. La gente que me conoce sabe que no me presto a negociaciones bajo la mesa. Siempre he defendido la legalidad y respetado el debido proceso. No existe fiscal que pueda decir que lo he presionado en algún sentido. Nunca lo hice", sostuvo Chávarry en una publicación de Twitter del Ministerio Público.

Pedro Chávarry también rechazó que haya influenciado a los fiscales del Equipo Especial del caso Lava Jato.

"Rechazo enérgicamente que se pretenda dar a entender que he influenciado a los fiscales del Equipo Especial. Ellos son testigos que jamás les pedí favorecer o perjudicar a algún partido, ni a persona natural o jurídica alguna", agregó el fiscal de la Nación.

Mensaje del Fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarry Vallejos, a la opinión pública. pic.twitter.com/IYwjQtYrzQ — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) 20 de octubre de 2018

