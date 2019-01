Pedro Chávarry: "Las marchas fueron pagadas"

El ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry , señaló que las marchas ciudadanas que se dieron para exigir su salida de la cabeza del Ministerio Público fueron "pagadas".

"Estas marchas fueron pagadas, ¿por qué la gente no sale a marchar por el debido proceso? (Son pagadas) por alguna ONG, por alguna institución. El 31 de diciembre había un grupo protestando afuera de mi casa, entonces yo mando a preguntar quiénes eran. Eran 20 venezolanos gritando fuera de mi casa. Son gente que ni sabe por qué marcha", dijo el ex fiscal de la Nación.

Chávarry comenzó a dar una serie de nombre de las instituciones que -según indicó- habrían financiado las marchas que se generaron para presionar su salida.

En otro momento, Pedro Chávarry criticó al ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez, de quien dijo tenía conocimiento de los audios que hicieron estallar la crisis del CNM. "Qué casualidad que no tenga uno ni siquiera saludando por el cumpleaños, que no haya salido ninguno", ironizó.

Asimismo, explicó que en su momento negó una reunión con Antonio Camayo (en la reunion en la cual también participaron periodistas) porque "había un compromiso con las personas que estaban en la reunión que la información se iba a mantener en reserva".

"Nunca he recibido algo de Antonio Camayo. No conozco a Edwin Oviedo", aclaró el ex fiscal de la Nación para luego agregar: "duermo en paz, yo sí he luchado contra la corrupción".

VELA Y PÉREZ

El ex fiscal Pedro Chávarry señaló que fue él quien nombró a Rafael Vela como coordinador del Equipo Especial para el caso Lava Jato. A su vez, fue este último quien llamó al fiscal José Domingo Pérez para integrar su equipo.

"Tengo mis reparos en la forma como (José Domingo Pérez) conduce las investigaciones. Es sectario, se inclina mucho a lo que él siente como persona", indicó.

Chavarry también afirmó que Rafael Vela "lo defraudó" ya que si le hubiese dicho que estaba "descontento con su trabajo lo hubiera escuchado". "Nunca les di directivas. Siempre les di las facilidades", señaló.

Aunque más adelante, el ex fiscal de la Nación reafirmó que "los fiscales Pérez y Vela están empoderados por el Ejecutivo". Sobre sus argumentos para la destitución que realizó el 31 de diciembre, el magistrado indicó que "a los fiscales no se les califica por la popularidad sino por su trabajo".