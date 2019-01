Pedro Chávarry no piensa renunciar al cargo de fiscal de la Nación

Rompió su silencio. El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry , se pronunció luego del escándalo suscitado por la remoción y posterior ratificación de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del Equipo Especial del Caso Lava Jato.

En entrevista con BluRadio de Colombia, el titular del Ministerio Público señaló que desde que asumió el cargo, hace casi seis meses, el Poder Ejecutivo hizo evidente que no estaba de acuerdo con su designación.

"El desacuerdo se ha generado desde el primer día, reclamos de grupos humanos organizados a fin de cuestionar mi designación. Soy una persona de carrera, tengo 40 años en el sistema de justicia y nunca yo habia tenido algún tipo de problema que pueda cuestionar mi actuación y mi carrera".

Consultado sobre por qué decidió remover a Vela y Pérez a horas de Año Nuevo, Chávarry sostuvo que "se quebró una comunicación que debía haber existido entre el coordinador y el fiscal que tenía a su cargo algunos de los casos, particularmente en el caso Odebrecht".

"Hemos tratado de ser transparentes y quizás, por haber de alguna manera querido invesigar a personajes de gobiernos anteriores y gente de este gobierno, por eso que hemos tenido algunos contratiempos con los gobernantes que están en el Poder Ejecutivo, por eso no han visto con buenos ojos lo transparente, ágil y, sobre todo, dentro del marco legal".

Sobre las críticas de Vela a su gestión, Chávarry primero indicó que en Colombia sí puede hablar libremente porque la prensa en Perú está "desligada de la realidad". Prosiguió señalando que hay un resquebrajamiento de la disciplina porque "le están faltando el respeto a la autoridad".

"Ellos fueron desligados el 31 de diciembre porque el señor Domingo Pérez se le vencía su término de destaque el 31 de diciembre, no porque yo lo haya decidido, sino que en la anterior gestión se había dicho que vencía el periodo de investigación en esa fecha".

"No había la comunicación del fiscal y la coordinación. No informaban a mi despacho, que era por razones administrativas internas y de logística que permiten que le pueda proporcionar mecanismos necesarios para que puedan desarrollar su trabajo, ese ha sido el único contratiempo, porque la autonomía la tienen".

"Nadie podrá decir que yo los he llamado para pedirle detalles sobre diligencias, allanamientos, eso nunca se ha tocado porque ahí está la autonomía que tienen los fiscales, eso que quede claro", remarcó.

Sobre los pedidos para que renuncie al cargo, Chávarry declaró que no lo hará. "No, no. Debemos tener un sentido de responsabilidad, la realidad es una y no la podemos cambiar. Esto (los pedidos para que renuncie) lo vamos a resolver en su oportunidad ante el órgano que me nombró, que es la Junta de Fiscales Supremos, en ese momento voy a pensar bien en las decisiones que se van a tomar y también debo reiterar que ningún fiscal es imprescindible, ni el fiscal de la Nación".