Juan Sheput, integrante del Congreso disuelto y candidato a la reelección en las elecciones de enero del 2020, confirmó que asistirá a la citación del fiscal José Domingo Pérez, a fin de que declare sobre los presuntos nexos entre Keiko Fujimori y Pedro Chávarry.

Como se recuerda, Sheput reveló hace unos días que Fuerza Popular le ofreció la presidencia del Congreso bajo un condicionamiento: el tema del entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry.

Sin embargo, el también miembro suplente de la Comisión Permanente consideró que no debió ser citado por Pérez porque se trata de una “declaración política”.

“Es una declaración política de 15 segundos en una entrevista de 30 minutos. El señor José Domingo Pérez se preocupa y me cita para el día lunes, cuando las declaraciones de esa índole no son motivo de llamar a la fiscalía por una sencilla razón: están descontextualizadas, a lo largo de una entrevista uno cambia de puntos, no puede desarrollar la hipótesis ni cosas por el estilo”, afirmó.

“A partir de una declaración política, el señor, por una corazonada, me llama a declarar. Puede tener curiosidad o cosa por el estilo, (pero) quiero saber por qué me llama, me parece extraño”, añadió.

Sheput manifestó que la citación a Daniel Salaverry se justifica porque en esa época era el vocero de Fuerza Popular y según la versión de Jorge Yoshiyama, fue el nexo entre Keiko Fujimori con el propio Chávarry.

"En dos informes yo he acusado al señor Chávarry. Si yo lo hubiera favorecido, pues obviamente el fiscal tendría todo el derecho de llamarme, pero ha sido todo lo contrario. Yo no soy miembro de Fuerza Popular, por eso no tiene por qué llamarme", remarcó.

Sin embargo, Juan Sheput, de las filas del partido Contigo, negó que desde el fujimorismo le hayan sugerido blindar a Chávarry en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. “Jamás, ni siquiera de otros partidos”, aseveró.

Cabe indicar que Sheput deberá presentarse este lunes, desde las 10:30 horas, en el despacho del fiscal José Domingo Pérez. Para ese mismo día también ha sido citado Daniel Salaverry, quien declarará a las 9:30 horas.