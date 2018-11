Pedro Chávarry sobre chat 'La Botica': "Dicen que soy un hombre correcto eso me halaga"

El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry , fue entrevistado por la cadena internacional CNN en Español y expresó que "no encuentra apoyo del gobierno para realizar su labor". Esto tras presentar denuncia constitucional contra el ex mandatario Pedro Pablo Kuzcynski (PPK).

"En el momento en que no sentimos que hay culpa o responsabilidad del ilícito es que no puedo aceptar que me pidan dar un paso al costado. Desde que asumí he sentido, con mucho malestar, la falta de apoyo del gobierno para realizar mi función", dijo Chávarry en diálogo con el programa Conclusiones.

Agregó que en el mensaje a la Nación del presidente Martín Vizcarra se refirió a Ministerio Público de "mala manera", diciendo que "tenía un fiscal de la Nación cuestionado".

¿JUEZ Y PARTE?



Al ser consultado sobre por qué no da un paso al costado por el bien de la transparencia, el fiscal de la Nación dijo tener la conciencia tranquila y que no era justo apartar a un alto funcionario de su cargo solo por una denuncia.

"Sería fácil apartar a un funcionario de un cargo simplemente imputándole un cargo y este funcionario debería apartarse. Pero conociendo la situación por la que atravesamos en cuánto a la relación con las organizaciones criminales que han llegado al Perú, mediante sectores que han influenciado inclusive a políticos, funcionarios, empresarios, medios de difusión, aquí vale todo. Las imputaciones nacen de un momento a otro", explicó Chávarry.

El fiscal de la Nación aseguró que en los audios de la vergüenza solo "se hace notar su nombre de parte de César Hinostroza" y que esa es la "única vinculación" que tiene con el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto.

NADA PERSONAL



Chávarry removió a Jacqueline Pérez Castañeda como fiscal superior del Callao tras el destape del caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, la fiscal había solicitado que los jueces y fiscales que aparecen en los audios de la vergüenza sean separados mientras duren las investigaciones.

En su defensa, Chávarry manifestó que no tiene "nada personal" contra la fiscal Pérez Castañeda porque no la conoce. "Solo cumplí con la evaluación periódica que se hace y no solamente a ella sino a otros más (...) Ella no tenia los años de antigüedad que otros sí", sostuvo el fiscal.

DOMINGO PÉREZ



"Cuando dije que podía efectuar el cambio del fiscal lo dije porque me preguntaron. Yo dije que sí porque tengo facultades para hacer los cambios, pero no fue mi posición que la iba a hacer", manifestó Chávarry.

Agregó que '"hay formas" para dirigirse a las personas, pues el fiscal sería uno d elos citados como testigo por ser mencionado en el chat 'La Botica' de Fuerza Popular que ha revelado una dirección vertical de la lideresa Keiko Fujimori, ahora en prisión preventiva por caso cócteles.

"En el chat 'La Botica' tampoco dicen nada contra mí, solamente dicen hay que apoyar al doctor Chávarry porque es un hombre correcto eso me halaga porque me siento así", dijo el fiscal.

Pedro Chávarry halagado porque en chat La Botica dicen que es un hombre correcto. (CNN)

INTERCAMBIO DE FAVORES

​

Sobre la denuncia constitucional contra el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, Chávarry sostuvo que ya se había tramitado desde la getsión anterior y con él a cargo solo "siguió su proceso".

"Conmigo se ha podido ampliar la investigación y se pudo interponer la denuncia contra PPK y otros funcionarios que también se le vincularon con cambios de opiniones que se acordaban darles un intercambio de favores. 'Tú me das los votos y evitas la vacancia'", señaló.

DENUNCIA CONSTITUCIONAL



La denuncia también alcanza a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, el congresista de Peruanos por el Kambio Carlos Bruce, al ex ministro de Agricultura, José Arista; y los congresistas Bienvenido Ramírez (suspendido) y Marita Herrera.

Los delitos que se le imputan al ex presidente y ex ministros es por los delitos de cohecho activo genérico impropio y tráfico de influencias agravado. Mientras que el caso de los congresistas corresponde al delito de cohecho pasivo impropio, todos en agravio del Estado.