La fiscal suprema Bersabeth Revilla pidió al Poder Judicial la suspensión preventiva del exfiscal de la Nación Pedro Chávarry por el plazo de 18 meses, mientras se lo investiga por la remoción de Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial Lava Jato.

El petitorio de Revilla fue presentado al juez supremo Hugo Núñez apenas horas después de que la Sala Penal Especial de la Corte Suprema revocara el último viernes, como lo informó este diario, el archivamiento del proceso.

En el requerimiento de 41 páginas, al que accedió Perú21, argumenta que es “necesario” inhabilitar al fiscal supremo para “evitar la reiteración delictiva”.

Revilla identifica dos momentos en los que Chávarry habría incurrido en delito: siendo titular del Ministerio Público y, posteriormente, cumpliendo funciones de fiscal supremo.

Lo primero que advierte es que Chávarry, como fiscal de la Nación, requirió información al equipo especial sobre el monto de reparación civil que pagaría la empresa Odebrecht y respecto a la situación del proceso que se le seguía al partido Fuerza Popular que lidera Keiko Fujimori.

“Eso no corresponde a un fiscal (fijar la reparación civil), sino a un procurador”, alega. Además, señala: “el procesado no podía no saber que un pre acuerdo tiene carácter de secreto”.

El 31 de diciembre de 2018, Pedro Chávarry separó a Vela y Pérez del equipo especial, y un día después los repuso en sus cargos ante las manifestaciones que provocaron su decisión. Sin embargo, con su salida pasajera se suspendió la firma del acuerdo de colaboración con Odebrecht y el interrogatorio a exdirectivos brasileños, y esta es otra irregularidad que indica Revilla.

Como fiscal supremo, Chávarry Vallejos votó ante la Junta de Fiscales Supremos para separar a su colega Pablo Sánchez de la investigación Los Cuellos Blancos del Puerto y que lo implica a él mismo. Su justificación era que Sánchez no tenía competencia para procesarlo.

“Lo que se busca no es tutelar por el debido proceso ni nada por el estilo. Se busca nulificar procesos que buscarn esclareces actos delictivos vinculados con una organización criminal de la cual hay indicios de pertenencia de parte de quienes impulsan la medida (quienes quieren separar a Sánches”, se lee en el documento.

La fiscal Revilla imputa el delito de encubrimiento real al fiscal supremo bajo el argumento de que con esos actos intentó obstaculizar investigaciones.

El juez Núñez convocó para es miércoles a audiencia para escuchar los alegatos del Ministerio Público.