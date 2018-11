Pedro Chávarry sobre fiscal Pérez: "Yo puedo removerlo en cualquier momento"

No retrocede. El fiscal de la Nación, Pedro Chávarry , dijo esta noche que tiene el poder de remover o cambiar al fiscal José Domingo Pérez y si no lo hace es porque no quiere que esta decisión se vea como un gesto de represalia en su contra .

"Yo puedo removerlo (al fiscal Pérez), pero no quiero que esto se tome como una represalia porque él me está citando, como si yo demostrara que tengo temor de que él me pregunte. En cualquier momento (puedo sacarlo) si compruebo que no está cumpliendo con su función", dijo Pedro Chávarry en del programa Combutters de Willax.

El fiscal de la Nación cuestionó que Domingo Pérez quiera citarlo por el caso Cócteles —por el que la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori debe cumplir 36 meses de prisión preventiva— sin embargo está dispuesto a colaborar luego de que en primera instancia se negara por ser superior a Pérez en cargo.

Chávarry manifestó que le molestó la "autosuficiencia" del fiscal a cargo de la investigación del caso Cócteles y aclaró: "Él tiene que pedirme a mí que yo le dé un lugar, la oportunidad, el momento y la hora en que yo lo pueda recibir para que él me tome la declaración".

SOBRE MARTÍN VIZCARRA

El fiscal de la Nación manifestó que le hubiera gustado conversar con el presidente Martín Vizcarra, quien en varias oportunidades le ha recomendado dar un paso al costado del cargo por estar involucrado en los audios de la vergüenza.

Sobre las denuncias que tiene el jefe de Estado agregó: "No he actualizado este récord, pero nosotros teníamos un reporte de 46 denuncias, no sé si ahora ha aumentado o disminuido, porque tengo información que tiene otras".

Chávarry reiteró que se ha armado una campaña mediática en su contra y recordó que tenía la aprobación de la Junta de Fiscales Supremos desde le año 2015 para asumir el cargo de fiscal de la Nación después de Pablo Sánchez.