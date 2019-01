Pedro Chávarry: Fiscal de la Nación expuso por qué renunció al cargo

El aún Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry , presentó hoy su renuncia al cargo, a través de un documento que dirigió a la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público expuso por qué dimitió.

Chávarry indicó que desde que asumió el cargo el pasado mes de julio fue "víctima" de un ataque mediático.

"Desde que asumí el cargo de Fiscal de la Nación he sido víctima de ataques mediáticos con falsas afirmaciones y denuncias por parte de algunos congresistas amparados en su inmunidad parlamentaria, representantes de ONG's y periodistas digitados por los directivos de algunos medios de comunicación".

El escrito continúa y Chávarry agrega que estos "ataques" no solo han afectado su buen nombre sino también han afectado al Ministerio Público como entidad.

"No solamente han empañado mi trayectoria y perjudicado mi buen nombre y prestigio sino que también han logrado poner en mi contra a la población que no atacó al fiscal de la Nación sino de manera directa al Ministerio Público como institución autónoma".

Asimismo, en su carta de renuncia hizo alusión a los allanamientos que se llevaron a cabo en el despacho de su ex asesor y también a la suspensión de su colegiatura por cuatro meses.

"Los últimos acontecimientos que denotan la comisión de ilícitos por parte de un integrante del Poder Judicial y un fiscal del Ministerio Público, popular en los medios de comunicación mencionados, vulnerando la prerrogativa que tengo constitucionalmente, han irrumpido en las instalaciones de la Fiscalía de la Nación amparados en una arbitraria orden judicial que no respetó la ley constitucional; además de ellos la Dirección de Ética del Colegio de Abogados de Lima, contraviniendo lo dispuesto por las máximas autoridades de dicha institución y sin notificarme ha hecho público a través de los medios de comunicación de la imposición de un medida cautelar inaplicable desde el punto de vista jurídico para procedimiento de dicha naturaleza, procediendo con la suspensión de mi colegiatura, todo ello orientado con el claro propósito de sastisfacer intereses particulares y con ello se consiga el objetivo de que desista de mi firme convicción de lucha contra la corrupción dentro del marco legal".

Asi, tras reiterar su "lucha contra la corrupción", Chávarry procedió a señalar que daba un paso al costado "en aras de la autonomía" y para que no se "cristalice la amenaza de intervenir y reorganizar inconstitucionalmente el Ministerio Público".

"Por los diversos sucesos ilegales acaecidos al interior del Ministerio Público y que los medios de comunicación pretenden justificar so pretexto de una lucha contra la corrupción lo cual pero sin lugar beneficia a algunos sectores particulares; por ello, en aras de la autonomía del Ministerio Público - Fiscalía de la Nación, a fin de evitar que otros entes autónomos sean también vulnerados y que no se busque pretextos para cuestionar a los congresistas y terminar cerrado dicho Poder del Estado e impedir que se cristalice la amenaza de intervenir y reorganizar inconstitucionalmente el Ministerio Público que goza de total autonomía, como demócrata con una trayectoria limpia e impecable en la impartición de la justicia, con mis cuarenta años de incuestionable labor Y SI SOY EL PRETEXTO PARA QUE CONTINÚEN ESTOS ILEGALES ACTOS CONTRA LA INSTITUCIÓN QUE REPRESENTO COMO FISCAL DE LA NACIÓN HE DECIDIDO POR RESPETO A LA MI INSTITUCIÓN, EL AMOR A DIOS Y A MI FAMILIA DAR UN PASO AL COSTADO".